Bentornato Presidente! | secondo Claudio Bisio è un film rivolto a quelli che si

comingsoon

(Di giovedì 21 marzo 2019) È dila frase che riassume il nocciolo di: "È unche si sono stufati dell'odio reciproco, in un mondo dove anche i social network non aiutano, è un ...

carlomatt : RT @GioiabotteghiP: #photocall del film #bentornatopresidente con #SARAHFELBERBAUM #ClaudioBisio regia di #GIANCARLOFONTANA e #GIUSEPPEGSTA… - riccioale19 : RT @SkyCinemaIT: In attesa dell’uscita al cinema di #BentornatoPresidente giovedì 28 non perdetevi questa sera alcuni minuti in anteprima i… - riccioale19 : RT @VisionDistrib: Il cast al completo per la conferenza stampa di #BentornatoPresidente, dal 28 marzo al cinema! Con @claudiobisioit e @s… -