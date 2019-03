Allerta Meteo | maltempo in Sicilia per una Goccia Fredda nel Maghreb | l’Anticiclone

Allerta Meteo Estofex - goccia fredda tra Tunisia e Sicilia : rischio di nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 per il Mediterraneo meridionale e la Sicilia, principalmente per nubifragi e tornado. Livello di Allerta 2 per la Tunisia nordorientale, principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, venerdì 22 marzo. Un’intensa dorsale sta prendendo forma sull’Europa centrale ed occidentale mentre nel ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per l’estremo Sud : venti di burrasca e maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità a Palermo - venti e piogge forti a Lampedusa : La Protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo gialla per la giornata di domani sulla Sicilia centro-settentrionale. Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle dighe. A Lampedusa previsti venti e piogge forti. Allerta gialla a Palermo fino alle 24 di domani. La Protezione civile ha diffuso il bollettino Meteo. In Sicilia previste precipitazioni “sparse, ...

Meteo USA : 10 milioni di persone in Allerta per inondazioni nel Midwest - 3 morti e 2 dispersi : Oltre 10 milioni di persone nel Midwest e nelle Grandi Pianure degli Stati Uniti sono interessate dall’allerta Meteo in seguito a ciò che il National Weather Service ha definito “inondazioni importanti e senza precedenti” lungo i bacini dei fiumi Missouri e Mississippi, che hanno provocato la morte di almeno 3 persone (2 i dispersi). Le forti piogge e la neve sciolta che hanno ingrossato il fiume Missouri, hanno costretto ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per vento su Firenze - Prato e Pistoia : La Protezione Civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo per vento: l’avviso di criticità “gialla” è valido dalla mezzanotte di stasera fino alla stessa ora di domani, martedì 19 marzo, sull’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale. La Protezione Civile raccomanda ...

Allerta Meteo - arriva un nuovo peggioramento e la protezione civile lancia l’allarme : “attenzione ai venti di burrasca in Sardegna e al Sud” : Allerta Meteo – Una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell’Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, a gran parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” per temporali nelle prossime ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacini Costieri Sud, dal pomeriggio di oggi, mercoledi’ 13 marzo 2019 e per le successive 6-9 ...