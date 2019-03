Ragusa | aveva in auto 75 kg di marijuana | arrestato corriere della droga

Roberta Ragusa aveva un amante? La difesa di Logli : 'Pista trascurata dai giudici' : Roberta Ragusa, la donna di 44 anni è scomparsa nel gennaio del 2012 da San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. È scomparsa di notte e il marito di lei Antonio Logli è l'unico indagato, ora in attesa della sentenza della Corte di Cassazione, fissata per il prossimo 10 luglio. Una storia inquietante e misteriosa perché il corpo della donna non è stato mai ritrovato. Logli si è sempre proclamato innocente e l'assenza del ritrovamento del corpo ...