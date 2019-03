Mary J Blige | libera dai demoni interiori

Annie Lennox supporta il Femminismo Globale in un video insieme a Ed Sheeran - Skin - Mary J Blige e tanti altri : Annie Lennox supporta il Femminismo Globale e lo fa con un video promosso dalla sua ONG "The Circle", un network a sostegno di progetti a favore dei diritti delle donne. Il focus, in questa iniziativa lanciata in occasione dell'8 marzo, è concentrato sulle ingiustizie di genere che ancora oggi, nel 2019, vengono denunciate dalle donne del mondo. Il video è stato lanciato in partnership con Apple Music e sulla piattaforma di streaming musicale è ...