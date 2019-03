Usa, veto di Trump per costruire muro

Primodel presidente Usaa un provvedimento del Congresso.Si tratta della risoluzione, approvata anche da alcuni repubblicani, per annullare la sua dichiarazione di emergenza nazionale al confine con il Messico e ottenere i fondi aggirando il Campidoglio Il Congresso può superare ilsolo con i due terzi dei voti in entrambe le Camere, numeri che per ora non ci sono.ha annunciato ilanche sulla risoluzione che mette fine al sostegno Usa alla coalizione guidata da Riad nel conflitto in Yemen.(Di sabato 16 marzo 2019)

