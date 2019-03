Rivalsa dell' uomo bianco qualunque E quella pista che porta fino ai Balcani

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) "Sono un fascista, une vengo da una famiglia di lavoratori. Gente che ha sempre guadagnato poco". È l'auto descrizione di Brenton Tarrant, che ha compiuto una strage di fedeli musulmani in Nuova Zelanda. Il primo ministro Scott Morrison ha confermato che il cittadino australiano è un "terrorista di estrema destra", ma non conosciuto all'intelligence. Nella vitao stragista esiste, però, un buco di una decina d'anni con viaggi in Europa e Asia, compresi il Pakistan e la Corea del Nord tutto da riempire. Proprio in Europa sarebbe rimasto impressionato "dall'invasione" dei migranti musulmani. Non è escluso che all'estero avrebbe potuto essere stato addestrato. Lui stesso scrive in un delirante manifesto di aver "interagito con gruppi nazionalisti" non meglio identificati.Tarrant, che una volta arrestato ha sostenuto di avere 28 anni, ma ne dimostra di più, è nato ...

isamiccoli52 : RT @Boboj29: Che sono solo le motivazioni che fanno scattare la molla dell'orgoglio, della rivalsa , della rabbia ,poco importa la question… - metalblanco1991 : RT @Boboj29: Che sono solo le motivazioni che fanno scattare la molla dell'orgoglio, della rivalsa , della rabbia ,poco importa la question… -