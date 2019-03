Secondo il fondatore di Epic Games | i maggiori ricavi per gli sviluppatori sono la chiave

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) IldiTim Sweeney ha recentemente dichiarato che per vincere la guerra dei negozi digitali bisogna spingere verso glipiuttosto che verso i consumatori.Come riporta PCInsider, questo non vuol dire che investire nella community non sia importante, tuttavia Sweeney afferma che investire in un marginale miglioramento dell'esperienza per l'utente non consentirà di spodestare i negozi più affermati:"Non c'è speranza di spodestare un negozio dominante semplicemente migliorando le sue funzioni (Store) o migliorare il processo di installazione di un gioco. Questa guerra si vince alla base della distribuzione, con i prezzi dei giochi ed iper gli. Abbiamo lavorato per far si che sia utile per gli stessitrasferirsi sull'store. Stiamo dando aglied ai publisher il modello di business ...

Linkiesta : Lettera aperta al fondatore del Movimento Cinque Stelle, secondo cui il razzismo in Italia è un’emergenza mediatica… - mirkisceddu : Secondo Borghi la Spagna sarebbe un Paese fondatore dell’UE. E io ho fondato Apple. - dancingpain : RT @BEPPESARNO: ...Cosa ha detto borghi???? Secondo lui la #Spagna era un paese fondatore!!!!???????????? IL presidente della commissione bilanc… -