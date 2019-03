In Edicola sul Fatto del 9 Marzo | Tav | ditte fallite e soliti noti di Tangentopoli

In Edicola sul Fatto del 9 Marzo : Tav - la Banda del Buco : ditte fallite e i soliti noti di Tangentopoli : La “torta” tav La Banda del Buco: ditte fallite e i soliti noti di Tangentopoli I lavori per 1,4 miliardi. Da Cmc a Condotte a Gavio, fino ai piccoli appalti coinvolti dalle inchieste per corruzione e mafia: a chi sono finiti i soldi di Gianni Barbacetto e Andrea Giambartolomei Chi tocca i Renzis muore di Marco Travaglio L’altro giorno il Csm ha assolto il pm Henry John Woodcock dalle accuse più gravi e gli ha inflitto la sanzione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Marzo : Conte : “Decido io - il Tav è inutile”. Salvini sbrocca - crisi più vicina : La giornata Tav, Conte si schiera per il no. Salvini: “Mai stop all’opera” crisi più vicina – Analizzato il dossier, il premier sposa la linea dura M5S. Obiettivo: rinviare i bandi di 6 mesi. Ma la Lega lo blocca: “Non cediamo. I no stanno diventando troppi” di Luca De Carolis Giocondo e Pantalone di Marco Travaglio Ieri, durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte sul Tav, ho capito Lorella Cuccarini. Detta così, lo ammetto, è da ...

In Edicola sul Fatto del 7 Marzo : Tav - Salvini arruola l’Ue e schiera il bancarottiere : Vertice infinito Tav, Salvini arruola l’Ue e schiera il bancarottiere Tensione a Palazzo Chigi: leghisti presenti in massa Bruxelles a gamba tesa: “Perderete i fondi”. Chiamata Salvini-Katainen di Carlo Di Foggia Il treno di spade di Marco Travaglio Quando c’era da decidere sul gasdotto Tap, i 5Stelle erano contro e la Lega era pro: Conte fece il presidente del Consiglio e, in base all’analisi giuridica sui costi-benefici, decise che ormai ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Marzo : Con i leghisti anche Coppola - che si dissociò dall’analisi costi-benefici - ma scrisse 6 paginette senza smentire gli altri : Vertice infinito Tav, Salvini arruola l’Ue e schiera il bancarottiere Tensione a Palazzo Chigi: leghisti presenti in massa Bruxelles a gamba tesa: “Perderete i fondi”. Chiamata Salvini-Katainen di Carlo Di Foggia Il treno di spade di Marco Travaglio Quando c’era da decidere sul gasdotto Tap, i 5Stelle erano contro e la Lega era pro: Conte fece il presidente del Consiglio e, in base all’analisi giuridica sui costi-benefici, decise che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Marzo : Il governo appeso al buco. No tav o no Conte : 48 ore per uscire dal tunnel : Il caso Tav, Di Maio sfida Salvini: decide Conte o salta tutto Resa dei conti – Stasera tavolo a oltranza a Palazzo Chigi col premier, i vice e i tecnici. Il M5S fermo sul no: “Se non dimostrano che l’analisi costi benefici è errata si ferma tutto” di Luca De Carolis Trova le differenze di Marco Travaglio Chi, nella propria abitazione o nel luogo di lavoro, con “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo”, “difende ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Marzo : Avvertite Zingaretti che sul Tav Macron non mette un euro : I grandi temi Gli affari restano la priorità: l’omaggio di Zingaretti al Tav Come primo atto “simbolico”, il neo segretario dem vola a Torino per difendere l’opera inutile: “Criminale non farla” di Tommaso Rodano Si fa presto a dire nuovo di Marco Travaglio Forse è solo una cambiale da pagare, in vista delle Regionali, al Partito degli Affari e ai suoi numi tutelari torinesi Chiamparino e Fassino, noti trasformisti ex comunisti, ex ...

In Edicola sul Fatto del 4 Marzo : Primarie - si rivede il popolo Pd. E Zingaretti cancella i renziani : Primarie “Un milione e mezzo di voti”. Il Pd ai gazebo è ancora vivo Risvegli – Superata la soglia “limite” per il flop fissata a un milione. La macchina organizzativa tiene e non ci sono denunce di consensi pilotati e truppe cammellate di Paolo Dimalio Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio In che senso? “Non potremo mai allearci con i 5 Stelle, sarebbe come fare il pedofilo e andare con i bambini” (Silvio Berlusconi, presidente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Marzo : : Un’altra strada? – Il convitato di pietra Cosa resta del potere renziano mentre il Pd sceglie il nuovo capo Il controllo sui gruppi, qualche fedelissimo nelle istituzioni, la rete di relazioni con l’establishment creata negli anni belli di Stefano Feltri e Wanda Marra Toghe rosso-verdi di Marco Travaglio Se qualcuno vuole capire perché Salvini continua a fare incetta di elettori di destra, centro, sinistra e 5Stelle, ma anche perché ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Marzo : Salvini vuol fare l’americano : tradisce Putin e provoca i russi : Le scelte – Iran, Polonia, imprese: il nuovo assetto Il tradimento della Lega: molla Putin e i russi per gli americani Alleanze – L’inchiesta dell’Espresso sui presunti finanziamenti da Mosca arriva nel momento della svolta di Stefano Feltri e Carlo Tecce Mini-Tav e maxi-balle di Marco Travaglio Malgrado gli sforzi quotidiani dei giornaloni per complicarla (altro che riapertura dei casini), la questione del Tav è di una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Marzo : La melina per scavallare le elezioni di maggio : La mini-analisi costi/benefici per rimandare l’affaire Tav Chiesta dal governo una relazione sulla sola parte italiana: invece di 7 miliardi se ne butterebbero 3,5. Airola (M5S): “O diciamo No o me ne vado dal Movimento” di Andrea Giambartolomei I grillini involontari di Marco Travaglio Ogni volta che i 5Stelle perdono un’elezione – cioè praticamente sempre, fuorché alle Politiche e nei Comuni mandati in bancarotta da quelli bravi e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Febbraio : Cucchi - ecco il fax sull’autopsia che smentisce il gen : caso Cucchi Tomasone, i “non ricordo” e il fax che escluse le botte L’udienza – Sentito in aula l’allora comandante provinciale che il primo novembre 2009 firmò una nota che negava un possibile nesso tra percosse e la morte di Valeria Pacelli Dal tramonto all’alba di Marco Travaglio Sempre più spesso, come diceva Altan, mi vengono in mente pensieri che non condivido. Dunque non vedo l’ora che passi la famosa legge Salvini sulla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Febbraio : Casta continua – Sprechi a statuto speciale. Viva le autonomie Un minuto di Ars ci costa mille euro : Che salasso l’Ars siciliana: i consiglieri regionali costano mille euro al minuto Nel 2018 i deputati dell’Assemblea regionale siciliana hanno lavorato 7,52 giorni al mese, per una media di 20 ore mensili, per un totale di 87 giorni su 365. E all’erario sono costati mille euro al minuto, 137 milioni all’anno, un milione più della Casa Bianca a Washington. Nel dibattito nazionale sulle autonomie irrompe il dossier […] di Giuseppe Lo ...