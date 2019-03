Volley femminile | CEV Cup 2019 | Busto Arsizio vede la finale | servono due set contro il

oasport

(Di lunedì 4 marzo 2019)è davvero molto vicina alladella CEV Cupdi, le Farfalle hanno infatti travolto il modesto Bekescsaba con un roboante 3-0 nel match d’andata e martedì 5 marzo (ore 20.30) scenderanno in campo al PalaYamamay per sbrigare la pratica: basterà vincere due set per qualificarsi all’atto conclusivo da giocare poila vincente del derby rumeno tra Stiinta Bacau e CSM Volei Alba Blaj, in caso di inaspettata sconfitta per 3-0 o 3-1 si disputerà un golden set di spareggio.Le ragazze di coach Marco Mencarelli, reduci dal successoBrescia in campionato, occupano la quinta posizione in Serie A1 e sono le grandi favorite per la conquista della seconda competizione continentale per importanza: indubbiamente il tasso tecnico delle biancorosse è superiore rispetto a quello delle squadre rimaste in corsa, ora è arrivato il momento di ...

