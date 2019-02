Milano | in mezzo al traffico spunta un elefante | la passeggiata lungo la strada dopo la

Milano - nordafricano accoltellato in mezzo al traffico : i passanti si tengono alla larga : Ieri sera a Milano, intorno alle 6 del pomeriggio, un uomo è stato accoltellato davanti ai passanti all'incrocio tra viale Farini e viale Stelvio. Le generalità dell'uomo ferito ancora non sono state rivelate, ma la vittima dopo l'aggressione è riuscita ad alzarsi in piedi e a raggiungere l'ospedale Niguarda di Milano dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni. Milano, magrebino accoltellato tra i passanti L'uomo è arrivato al nosocomio ...