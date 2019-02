Epic Games presenta la Fortnite World Cup | previsti premi per 100 milioni di dollari

Slime Rancher è il prossimo gioco gratuito dell'Epic Games Store : L'Epic Games Store, come forse saprete, offre ogni mese ben due titoli gratuiti da scaricare su PC, riscattabili dalla vetrina virtuale del launcher per un tempo limitato.Ebbene, come qui riportato da oggi sullo Store di Epic è disponibile gratuitamente Thimbleweed Park e lo sarà fino al 7 marzo, quando verrà rimpiazzato con un nuovo gioco.Il prossimo è dunque stato svelato, a rimpiazzare Thimbleweed Park a partire dal 7 marzo avremo Slime ...

World War Z sarà un'esclusiva di Epic Games Store : gli sviluppatori spiegano perché questa decisione è un vantaggio per i giocatori : Quando Metro Exodus divenne improvvisamente un'esclusiva a tempo per lo Store di Epic Games, nonostante fosse già disponibile per il pre-ordine tramite Steam, la community PC si divise sull'improvviso spostamento. Con la crescente popolarità del negozio di Epic, ora anche lo studio Saber Interactive è pronto a portare il suo World War Z.Come riporta Comicbook, Saber ha annunciato che World War Z sarà ritirato da Steam. Prevedibilmente, la ...

Epic Games sospende la pubblicità di Fortnite da YouTube dopo la scoperta di una serie di video legati una rete di presunti pedofili : Sembra che su YouTube sia nata una situazione piuttosto strana con un algoritmo che a quanto pare spinge gli utenti verso una sorta di wormhole caratterizzato da contenuti incentrati soprattutto su delle giovani ragazzine. Questi video sembrano aver raccolto una serie impressionante di persone che potrebbero aver dato vita a una specie di network di pedofili.La situazione, come riporta Business Insider, è stata trattata da diversi portali e ...

Per Paradox Interactive l'ingresso di nuovi concorrenti come Epic Games Store nel mercato è una buona cosa : Nei prossimi anni la competizione nel mondo dei videogiochi su PC è destinata a diventare ancora più feroce. Un chiaro segnale è rappresentato dall'ingresso sul mercato da nuovi concorrenti come Epic Games Store che con le sue politiche sta causando non pochi problemi a Steam, leader del settore fino a poco tempo fa. Anche il mondo console subirà la stessa sorte, con l'arrivo delle console di nuove generazioni di Sony e Microsoft, oltre ad ...

Epic Games ha avviato un'azione legale contro gli organizzatori del disastroso festival Fortnite Live di Norwich : Epic Games ha avviato un'azione legale contro gli organizzatori del disastroso festival Fortnite Live di Norwich.I prezzi dei biglietti erano troppo alti, le attrazioni erano terribili e le famiglie che pagavano erano lasciate a fare la fila al freddo. Alcuni rimborsi sono stati emessi, ma la pagina Facebook dell'evento è ora scomparsa.Molto poco all'evento era in realtà legato a Fornite e assolutamente nulla era autorizzato ufficialmente - ...

Copie fisiche di Metro Exodus : un adesivo dell'Epic Games Store per coprire il logo di Steam : L'accordo di esclusività che ha portato Metro Exodus a diventare un'esclusiva temporale dello Store online di Epic Games è arrivato molto vicino alla data di lancio del titolo, stando a quanto possiamo vedere dal modo in cui sono state modificate le Copie retail del gioco.Come riporta PCGamesn infatti, sulle Copie fisiche del gioco possiamo individuare un adesivo con il logo dell'Epic Games Store a ricoprire il logo di Steam. La scoperta è stata ...

Anche se The Division 2 sarà esclusivo di Epic Games Store i pre-order della versione PC superano quelli del primo capitolo : Epic Games Store ha messo a segno un grande colpo assicurandosi l'esclusività di The Division 2 di Ubisoft: come saprete la versione PC del gioco 2 uscirà sul negozio di Epic e non arriverà su Steam.Nonostante l'approdo sul nuovissimo Store, i pre-order non ne hanno risentito, anzi, come segnala VG247, le prenotazioni hanno superato quelle del primo capitolo.Ovviamente, il gioco poteva essere prenotato in precedenza Anche su Steam, quindi di ...

Sui balletti rubati di Fortnite arriva la risposta di Epic Games - : Una delle caratteristiche speciali di Fortnite è sicuramente quella dei balletti , che nel tempo hanno coinvolto non solo gli utenti ma anche i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Come dimenticare Griezmann che ai Mondiali ha esultato riproducendo la L Dance del Battle Royale firmato Epic Games. Da qualche mese, però, questi balletti sono ...

Stranamente - sarà possibile effettuare il pre-load di Metro Exodus su Steam ma non su Epic Games Store : Come sicuramente saprete, la versione PC di Metro Exodus sarà pubblicata in esclusiva temporale Epic Games Store (nuovo Store digitale di proprietà di Epic Games), tuttavia se avete effettuato il pre-order entro il 29 gennaio, potrete giocare il titolo anche su Steam.Come riporta PC Gamer, gli sviluppatori hanno comunicato (tramite un post sul profilo Twitter ufficiale del gioco) che gli utenti che hanno acquistato il gioco su Steam avranno ...

L'avvocato di Epic Games commenta le cause legate a Fortnite : "nessuno può possedere un passo di danza" : Come forse saprete negli ultimi mesi Fortnite è stato colpito da alcune cause legali indubbiamente curiose. Sia il rapper 2 Milly che il ragazzino noto come "Backpack Kid" hanno deciso di fare causa ad Epic Games per delle emote "rubate".Si tratta di casi delicati su cui pochi hanno ragionato chiaramente a livello legale. Il legale di Epic Games, Dale Cendali, come riportato da The Hollywood Reporter, mette in questo senso le cose in chiaro: ...

Epic Games svela alcune novità in arrivo con l'update 7.40 di Fortnite : Come segnala VG247.com, Epic ha offerto ai giocatori una sbirciata ai prossimi aggiustamenti previsti per Fortnite con l'aggiornamento 7.40.L'imminente update aggiungerà un pulsante interattivo alle ziplines, oltre a dare l'immunità da caduta.I lanciarazzi avranno il loro tempo di ricarica aumentato da 2,52 a 3,24 secondi e non si troveranno più nei forzieri.Read more…

Fortnite contro Apex Legends? Mark Rein di Epic Games loda il gioco in un tweet che viene poi misteriosamente cancellato : Apex Legends sarà solo un fuoco di paglia, un successo del momento destinato progressivamente a sgonfiarsi? Ovviamente è difficile dirlo dopo appena una settimana di disponibilità ma in attesa di scoprire se Respawn Entertainment ed EA sapranno mantenere alto l'interesse, sembra che Epic Games stia tenendo d'occhio da vicino quello che attualmente è il rivale più agguerrito di Fortnite.Recentemente un utente ha domandato al vicepresidente di ...

Epic Games e lo streaming guidano gli investimenti record del 2018 - articolo : Può essere considerato un quadro delle tendenze dell'ultimo anno. Il filo rosso che unisce tutto quanto accaduto nel 2018, sotto forma degli investimenti raccolti nel corso dell'anno. In prima fila Epic Games, che con la forza di Fortnite ha attirato 1,25 miliardi di dollari di investimenti. Si tratta del più grande turno di finanziamenti dello scorso anno e del più grande della storia dell'industria videoludica se si considerano le aziende non ...