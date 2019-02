Sassari | contestatori interrompono Salvini | “Fascista | fascista” Il leader della Lega

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Durante il tour elettorale in vista delle elezioni regionali in Sardegna, previste domenica 24 febbraio, Matteoè stato fischiato a Ozieri, in provincia di, e poi nel capoluogo. Mentre parlava dal palco, ilè stato interrotto diverse volte da fischi e grida. Poi, a un certo punto, da un coro: “Fascista, fascista“. Il ministro dell’Interno ha replicato: “Se le contestazioni vengono da questi quattro figli di papà abbiamo già vinto. Pane e Nutella per voi sfigati“.L'articolo: “Fascista, fascista”. Il: “Figli di papà, sfigati” proviene da Il Fatto Quotidiano.