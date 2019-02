Oroscopo del Toro dall' 11 al 17 febbraio | stelle favorevoli in amore

Branko Oroscopo fine settimana : le previsioni del 9-10 febbraio : oroscopo Branko del weekend prossimo: previsioni di sabato 9 e domenica 10 febbraio Il secondo fine settimana di febbraio 2019 è ormai dietro l’angolo, perciò riveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Branko del 9 e del 10 febbraio, tratte da quelle che il re delle stelle ha pubblicato sul suo ultimo libro (nell’immagine di copertina), dove sono contenute ovviamente le previsioni di tutto il 2019: noi ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 7 febbraio 2019 : le previsioni del giorno : Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 7 febbraio 2019: Acquario al top, Vergine la stanchezza si fa davvero sentire, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo del 22 febbraio : amore eccellente per la Bilancia : In questo venerdì 22 febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Il Sole in Bilancia ed il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Marte in Toro ed Urano retrogrado in Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni....Continua a leggere

Oroscopo del giorno 8 febbraio : ottimo fine settimana al Sagittario - giù il Capricorno : L'Oroscopo dell'8 febbraio riapre con la nuova classifica stelline e le previsioni sulla giornata di venerdì. Come sempre anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e in particolar modo all'amore e al lavoro. Alla luce di quanto appena espresso, diamo pure un piccolo anticipo su quali saranno i segni più fortunati del giorno 8 febbraio. La scelta cadrà su Bilancia, ...

L'Oroscopo giornaliero del 7 febbraio : Pesci scintillante - Vergine confuso : Ogni oroscopo racconta una storia speciale, basata sui transiti planetari del giorno. Questi incroci magici e ricchi di mistero sottolineano il destino di ciascun segno dello Zodiaco, puntando sulle sensazioni e le opportunità di ognuno. La Luna entra nei Pesci e questo passaggio delicato porta con sé effetti contrastanti, insicurezze e responsabilità, invitando tutti i segni ad approfondire con saggezza le loro sfere vitali. Analizziamo questi ...

Oroscopo del 21 febbraio : ritrovata serenità amorosa per i Pesci : In questo giovedì 21 febbraio troviamo Marte in Toro ed Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario e la Luna in Bilancia. Plutone, Saturno e Venere nel Capricorno. Mercurio, Nettuno ed il Sole in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni dello zodiaco. Cancro galante Ariete: sarà un giovedì dove gli influssi renderanno i nativi poco concilianti ed orientati verso un umore ...

Oroscopo del giorno 7 febbraio : giovedì ideale per Bilancia - sotto stress il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 7 febbraio 2019 è arrivato, pronto e già disponibile per essere consultato. In evidenza quest'oggi, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, le predizioni astrali per i segni che vanno dalla Bilancia ai Pesci. Ad essere spulciata in profondità sarà, pertanto, la giornata di giovedì, come sempre tenendo conto dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. Ad avere l'onore, nonché la fortuna, di essere ...

Oroscopo del 9 e 10 febbraio : Gemelli strategico - Cancro teso - Vergine impetuosa : Il secondo fine settimana del mese riserverà stelle favorevoli per Scorpione e Pesci finalmente si libererà di alcune tensioni. Scopriamo le previsioni degli astri per sabato 9 e domenica 10 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: domenica sarete molto agitati. Siete delle persone molto impazienti e questo periodo pieno di dubbi non vi sentite al top. Siete disposti a dare il 100% sia nelle relazioni che sul lavoro, ma vorreste vedere subito i ...

L'Oroscopo del weekend 9-10 febbraio : buona forma per Ariete e Acquario : Il prossimo weekend, 9-10 febbraio, è quello che precede la festa di San Valentino, quindi sarà bene cominciare a pensare a come passarlo in compagnia del partner e a quale regalo fargli. Di seguito le previsioni delL'oroscopo per tutti i segni relativo al weekend. Ariete, Toro, Gemelli Ariete: vi sentirete molto in forma, quindi tenderete a strafare, ma dovete capire che il vostro organismo potrebbe risentirne, quindi cercate di organizzare le ...

Oroscopo 7 febbraio : nuovi orizzonti per Gemelli - Bilancia determinata - Sagittario deluso : L'Oroscopo di giovedì 7 febbraio sarà sottotono per Toro e vedrà Vergine in una fase di recupero. Scopriamo le previsioni degli astri per la giornata di giovedì 7 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: il mese scorso avete vissuto molte perplessità, ma finalmente il nuovo mese vi regalerà una visione della vita più rosea. Alcuni nati sotto il vostro segno erano perplessi in amore, ma adesso sembrano aver trovato la forza di gettarsi a capofitto ...

L'Oroscopo dell'amore single - 6 febbraio : Gemelli al top - malumore per Scorpione : I transiti planetari nella giornata di mercoledì 6 febbraio adottano uno spirito zen per illuminare i segni dello Zodiaco, proponendo cambiamenti che spesso facilitano l'inizio di nuove relazioni amorose. Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari spesso supportano gli stati d'animo dei single, ansiosi di novità amorose o speranzosi di migliorare il presente ritrovando l'amore. Ecco cosa ci svelano gli astri nelL'oroscopo dell'amore ...

l'anno del Maiale - ma l'Oroscopo dice che la Cina non volerà : Il governo guidato dal presidente Xi Jinping è consapevole di quanto una vera e propria trade war con il rivale americano possa danneggiare l'economia. Dopo la crescita del 6,6% nel 2018, Pechino ...

Oroscopo di domani 6 febbraio : l'Astro della Terra 'bacia' l'Ariete - torelli stabili : L'Oroscopo di domani 6 febbraio è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è la giornata di mercoledì, importante giro di boa di metà settimana: curiosi di mettere in luce quali sono i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Certi della risposta affermativa diciamo subito che a portare fiducia in campo sentimentale, soprattutto a coloro con situazioni "difficili" come anche a quelli con relazioni parentali o ...

Oroscopo giornaliero del 6 febbraio : opportunità per il Toro - stress per il Cancro : Prosegue la settimana per i segni zodiacali. Scopriamo nel dettaglio che cosa prevedono le stelle e gli astri per quanto riguarda il lavoro, l'amore e la salute di mercoledì 6 febbraio 2019. Le previsioni zodiacali per tutti i segni del 6 febbraio Ariete: in questa giornata potreste sentirvi un po' stanchi. In campo lavorativo dei progetti importanti possono partire al più presto. Per quanto riguarda i sentimenti, cercate di capire cosa ...