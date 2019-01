Dna modificato per la gravidanza | in Cina il dottor He Jiankui verso l' incriminazione

Dna modificato : Cina - seconda gravidanza : ANSA, - PECHINO, 22 GEN - Le autorità cinesi confermano la gravidanza di una seconda donna nell'ambito degli esperimenti di bimbi geneticamente modificati di He Jiankui, ricercatore nella bufera dopo ...

Cina : l'università licenzia lo scienziato delle bambine con Dna modificato : Assomiglia già a una condanna il risultato dell'indagine governativa su He Jiankui , lo scienziato che lo scorso novembre, con un video su YouTube, ha annunciato al mondo di aver creato i primi bebé ...

Cina. Dna modificato : 2/a donna incinta : 03.18 Le autorità cinesi hanno confermato che una seconda donna è rimasta incinta durante l'esperimento volto a far nascere bimbi con Dna modificato. Lo rende noto la Xinhua, rilanciata dal Guardian, dopo l'annuncio shock dello scorso anno da parte del gruppo di ricerca del dottor He Jiankui,dell'università di Shenzen, sulla nascita a novembre di due gemelle (Lulu e Nana) geneticamente modificate perché fossero immuni all'Hiv. ...

La Luna - i vaccini e le gemelle cinesi con Dna modificato : gli eventi del 2018 secondo la rivista Nature : C’è anche l’Italia scossa da “venti populisti” e alle prese con il dibattito sull’obbligo vaccinale sotto i riflettori nella rassegna degli eventi più importanti del 2018 che hanno segnato il mondo della scienza. Insieme ai cambiamenti climatici, alle mosse politiche in tema di ambiente dagli Usa al Brasile, ad annunci che hanno fatto discutere come quello del cinese He Jiankui sulla nascita della prime due gemelline con ...

Il 2019 è il futuro : dall’addio al chilogrammo al Dna modificato negli embrioni - ecco tutte le ‘promesse’ scientifiche del prossimo anno : Il successore dell‘acceleratore più grande del mondo avrà finalmente un suo progetto; le questioni aperte sulla tecnica del taglia e incolla del Dna, ovvero la Crispr, dopo la nascita delle gemelle cinesi da embrioni con il genoma modificato; nuovi grandi telescopi: queste sono solo alcune delle attese scientifiche del 2019 secondo la rivista Nature. Il nuovo anno potrebbe essere inoltre quello propizio per la costruzione ...

Gemelli con Dna modificato : che tipo di umanità vogliamo essere? : Un rischio eccessivo, inquietante, inaccettabile persino per i fautori più spregiudicati dell'ineluttabile avanzamento della scienza. Tanto che i più autorevoli scienziati del settore come sottolinea ...

Nature - il genetista del Dna modificato nella top-ten del 2018 : Apre la classifica il fisico Yuan Cao , del Massachusetts Institute of Technology, Mit,, che a 21 anni ha dimostrato che il materiale pi sottile del mondo, il grafene, anche un ottimo conduttore ...

Neonati con Dna modificato : la Cina sospende controverse attività sperimentali : Il ministero della scienza cinese ha ordinato la sospensione delle controverse attività sperimentali di modifica dei geni di Neonati: il ministero è “fermamente contrario all’episodio di modifica dei geni e ha già chiesto all’organizzazione interessata di sospendere le attività scientifiche del personale coinvolto” ha spiegato un funzionario, secondo quanto riportato da CCTV. Il provvedimento segue l’annuncio dello ...

Cina - gemelle nate con Dna modificato : scienziato sospende il suo esperimento : He Jiankui, il ricercatore cinese che ha annunciato di aver fatto nascere due gemelle con il Dna modificato, difende il suo lavoro ma ha comunque sospeso l’esperimento dopo le polemiche suscitate. Lo scienziato ha parlato durante l’International Summit on Human Genome Editing in corso a Hong Kong. He, riporta il sito MedicalXpress, ha ammesso che erano otto le coppie coinvolte nell’esperimento e che è in corso una seconda gravidanza con ...

