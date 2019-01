Stiamo congelando | aiutateci Altri cento migranti alla deriva

'Stiamo congelando'. Barcone in avaria al largo della Libia. A bordo 100 persone allo stremo : Dopo il naufragio che ha fatto 170 vittime, il call center indipendente Alarm Phone rilancia una richiesta di soccorso dalle coste libiche. -

Libia - barcone in avaria con 100 migranti a bordo : 'Stiamo congelando' - P. Chigi in contatto con Tripoli per i soccorsi : Un nuovo barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato in mare a 60 miglia dalle coste di Misurata, in Libia. Secondo Alarm Phone, il sistema di allerta telefonica che indica le imbarcazioni in ...

Migranti - 100 allo stremo su barcone : «Stiamo congelando». Palazzo Chigi : Libia intervenga : Un racconto drammatico quello delle telefonate che Alarm Phone sta ricevendo in queste ore dai Migranti in avaria su un barcone al largo di Misurata. «Presto non riuscirò più...

Libia - altro barcone in avaria con 100 migranti a bordo : 'Stiamo congelando' - 'Tripoli non risponde all'sos' : Un nuovo barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato in mare a 60 miglia dalle coste di Misurata, in Libia. Secondo Alarm Phone, il sistema di allerta telefonica che indica le imbarcazioni in ...

Libia - altro barcone in avaria 100 a bordo : "Stiamo congelando" : Un altro barcone con 100 persone a bordo e' stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficolta', a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante, che inizialmente non aveva chiesto aiuto, starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico Segui su affaritaliani.it

Migranti - barcone in avaria in Libia : 100 a bordo. Sos drammatici : «Stiamo congelando» : Un racconto drammatico quello delle telefonate che Alarm Phone sta ricevendo in queste ore dai Migranti in avaria su un barcone al largo di Misurata. «Presto non riuscirò più...