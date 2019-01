Blastingnews

: Di Battista su Rai 1: 'Amo la politica, ma non mi candido alle Europee' - DanielFarina16 : Di Battista su Rai 1: 'Amo la politica, ma non mi candido alle Europee' - GiacomoGramagli : @mattia_lz @braveheartmmt Sono anni che ci sono servizi su quello di cui ha parlato Di Battista. Che peraltro fa pa… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Alessandro Diè stato ospite di Fabio Fazio nella puntata del 20 Gennaio di "Che tempo che fa" e, dopo lunghi mesi di assenza, ha fatto il punto sulla situazione italiana, e non solo, spaziando dal Tav al tema immigrazione, delezionial bilancio del governo giallo-verdeL'ex deputato, tornato in Italia da pochi giorni, dopo 6 lunghi mesi che l'hanno visto viaggiatore, esploratore, studioso ma soprattutto collaboratore editorialista per "Il fatto quotidiano" dal Sud America, si esprime ai microfoni di Rai 1 incalzato ddomande del padrone di casa Fazio sui temi più controversi di attualità, ribadendo la sua intenzione di seguire l'attivitàitaliana da osservatore e non da protagonista....