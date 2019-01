Corpo carbonizzato nelle campagne vicino a Bergamo | è della mamma scomparsa

Brescia - il Corpo carbonizzato ritrovato nei campi è di una 42enne di Gorlago : Venerdì pomeriggio la macabra scoperta: un corpo di donna carbonizzato trovato nelle campagne di Erbusco, paese in provincia di Brescia. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di Stefania Crotti, 42 anni, che era scomparsa da Gorlago, nel Bergamasco, intorno alle 15.30, dopo il lavoro. L’auto della donna era stata trovata fuori dall’azienda in cui lavora. Come riporta Il Giorno, a dare un nome al cadavere in cui si è imbattuto un ...

Il Corpo carbonizzato nel bosco è di Stefania - 42enne scomparsa dopo il lavoro : Gli inquirenti hanno confermato l'identità del cadavere trovato a Erbusco, nel bresciano: si tratta di Stefania Crotti...

Stefania Crotti scomparsa - dov'è la mamma di Cenate?/ Ultime notizie - nesso con Corpo carbonizzato di Erbusco? : Stefania Crotti, mamma di una bambina di 7 anni è scomparsa da Cenate Sotto giovedì pomeriggio: ultimo avvistamento all'uscita da lavoro. Appello del marito

Brescia - trovato Corpo carbonizzato di una donna : ipotesi omicidio : Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato nelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia. È stato un uomo che faceva jogging a lanciare l’allarme dove aver notato il corpo abbandonato nell’erba. “Riteniamo si tratti di omicidio”, conferma la Procura di Brescia che sta ora vagliando tutte le denunce di scomparsa. Sul posto i carabinieri. L'articolo Brescia, trovato corpo carbonizzato di una donna: ipotesi omicidio ...

A fuoco un appartamento : scoperto il Corpo carbonizzato di una donna : Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco di Catania in un appartamento a piano terra in via Zuccarello, nello storico rione San Cristoforo del capoluogo etneo. I ...

Corpo carbonizzato trovato in una baracca a Genova : Il Corpo di una persona è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco di Genova, intervenuti per l'incendio di una baracca divampato in via Tonale, a Cornigliano, sotto il ponte dell'autostrada. ...

Corpo carbonizzato in baracca incendiata : ANSA, - GENOVA, 9 GEN - Il Corpo carbonizzato di una persona è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco intervenuti per l'incendio di una baracca divampato in via Tonale, a Cornigliano, sotto ...

Trovata auto con Corpo carbonizzato dentro a Salemi. La vettura è di un uomo che ha fatto saltare le nozze : L'auto Mercedes classe C riTrovata bruciata nella zona di Piano dei Rizzi, a Salemi (Tp), con dentro un cadavere carbonizzato ancora da identificare, appartiene a Francesco Ciaravolo che nel pomeriggio dello scorso 29 dicembre non si è presentato, facendole saltare, alle sue nozze che si sarebbero dovute celebrare nella chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano.Lo hanno accertato i carabinieri che coordinati dalla Procura della ...