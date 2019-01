Reddito | le domande da marzo

Reddito di cittadinanza - domande da marzo. Soldi su una card ma quelli non spesi tornano allo Stato : Il Reddito di cittadinanza dovrà essere speso entro il mese in cui verrà accreditato sulla carta elettronica simile a un bancomat che verrà distribuita alle famiglie...

Cdm approva il decreto con Reddito e pensioniDa marzo le domande - da aprile i fondi : Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone". Via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100 per le pensioni. Soddisfatto il premier Conte: "Sono due misure che non rispondono a promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero".

Reddito e quota 100 - ok al decretone. Di Maio : ‘Domande da marzo - fondi da aprile’. Salvini : ‘Riscatto laurea per under 45’ : Il governo ha approvato il cosiddetto “decretone”: il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle due riforme più importanti per Lega e M5s, ovvero Reddito di cittadinanza e quota 100. “Dalle parole ai fatti. Abbiamo stanziato soldi veri, ovvero 22 miliardi di euro“, ha esultato il leader del Carroccio Matteo Salvini. “Quindi le coperture c’erano”, ha detto Luigi Di Maio. “Oggi nasce un nuovo ...

Reddito di cittadinanza : tutto ciò che c’è da sapere in dieci domande e risposte : Dai tempi agli importi, dai requisiti agli obblighi del destinatario, dai controlli alle sanzioni: tutto quello che c’è da sapere sul Reddito di cittadinanza...

Reddito di cittadinanza : possibili tagli se perverranno troppe domande : Le domande per il Reddito di cittadinanza, in base alle ultime statistiche, potranno raggiungere un numero considerevole di possibili beneficiari. Infatti, in base alla bozza della relazione di accompagnamento all'attesissimo decreto, sono state stimate circa 5 milioni di persone, potenziali beneficiarie dell’assegno. L’assegnazione del Reddito, nonostante il nome possa far pensare ad una platea ancora più ampia, sarà strettamente collegato alle ...

Reddito di cittadinanza - c'è un tetto ai fondi : assegno più basso se arrivano troppe domande : Emergono nuovi dettagli sul Reddito di cittadinanza, dalla bozza ormai (quasi) definitiva del decreto legge del governo. C'è...

Reddito di cittadinanza tagliato se troppe domande : assegno fino a 1.330 euro : Il decreto è pronto: dal primo aprile 2019 partiranno sia il Reddito di cittadinanza che quota 100 per chi vuole lasciare il lavoro prima dei tempi dettati dalla legge Fornero. Ma fatte salve...

Reddito tagliato se troppe domande : platea ridotta di 2 - 5 milioni di persone : ROMA Il decreto è pronto: dal primo aprile 2019 partiranno sia il Reddito di cittadinanza che quota 100 per chi vuole lasciare il lavoro prima dei tempi dettati dalla legge Fornero. Ma fatte...

Reddito di cittadinanza - ecco cosa fare per ottenere l'assegno : domande da marzo : In manovra è stato finalmente superato lo scoglio dei fondi necessari a finanziare il Reddito di cittadinanza : 7,1 miliardi di euro complessivi per il 2019 è la cifra stabilita. Resta aperta, però, ...