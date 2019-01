UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 17 gennaio 2019

Anticipazioni Un POSTO al Sole : Roberto lotta per la vita : Un posto al Sole, la storica soap opera partenopea aprirà col botto il nuovo appuntamento settimanale con un clamoroso colpo di scena. Le Anticipazioni relative alle puntate in onda dal 21 al 25 gennaio, rivelano che Roberto, in seguito all'infarto patito, si ritroverà a lottare per la sua vita. Intanto, Patrizio non vorrà tornare ad Alba, mentre Diego ripenserà a Beatrice. Infine, Michele avrà uno scontro acceso con Scheggia. Un posto al Sole, ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 16 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5168 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 16 gennaio 2019: Intenzionato a passare qualche giorno con la sua ragazza dopo settimane di distanza, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) torna a sorpresa a Napoli. Ma quale sarà la reazione di Rossella (Giorgia Gianetiempo)?… Per quanto i sospetti di Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) siano sempre maggiori, Adele (Sara Ricci) nega ancora di avere problemi con il marito Manlio ...

Un POSTO al sole - l’arrivo di una donna mette in crisi Elena e Valerio : Un posto al sole, l’arrivo di una donna tronca la relazione tra Elena e Valerio Un posto al sole. Per Elena e Valerio arrivano tempi duri da superare. Ma vediamo nel dettaglio a cosa o a chi sono dovuti i problemi della coppia. Il settimanale Nuovo Tv ci svela alcune anticipazioni interessanti sul rapporto tra […] L'articolo Un posto al sole, l’arrivo di una donna mette in crisi Elena e Valerio proviene da Gossip e Tv.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 21 al 25 gennaio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio 2019: Ricoverato in ospedale per un problema cardiaco, Roberto Ferri è nelle mani dei medici, che stanno valutando l’entità del danno; intanto Filippo e Marina attendono con ansia sue notizie. Patrizio si scontra col padre in merito alla decisione di non tornare ad Alba a proseguire lo stage nel ristorante; Diego si fa avanti e chiede a Raffaele di ...

Un POSTO al Sole : svelato il volto della madre di Vera Viscardi - Simona : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata soap partenopea ”un Posto al Sole”. In questo periodo la vicenda che per mesi ha tenuto col fiato sospeso i vari telespettatori, l’omicidio di Veronica Viscardi, sembra essersi messa da parte per dare spazio a nuovi eventi. A scuotere nuovamente gli equilibri appena ritrovati però, sta per arrivare una presenza che sicuramente non passerà inosservata, Simona. La donna, interpretata da ...

Un POSTO al sole : CINZIA CORDELLA sarà SIMONA - la madre di… : Forse è il colpo di scena più desiderato dai nostri lettori, che da tanti mesi pensavano che a Un posto al sole sarebbe prima o poi giunto “un certo personaggio femminile”. Ebbene, pare proprio che ci segue sia stato accontentato o che, quanto meno, abbia dimostrato un buon acume nella deduzione dei nuovi sviluppi della soap… Un posto al sole spoiler: SIMONA è la madre di VERA e l’ex di VALERIO Eh sì, è da tempo che vi ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5167 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 15 gennaio 2019: Marina Giordano (Nina Soldano) scopre di non poter fare niente per impedire l’ingresso ai Cantieri di Alberto Palladini (Maurizio Aiello)… Iniziano i lavori di ristrutturazione a casa Poggi, ma Manlio Picardi (Paolo Scalondro) continua a non accettare che la moglie Adele (Sara Ricci) sia tornata a lavorare… Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) è sempre più ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 14 – 18 gennaio 2019 : Lorenzo Sarcinelli (Patrizio Giordano) in Un Posto al Sole Nuova settimana con Un Posto al Sole. Negli episodi in onda nei prossimi giorni assisteremo alla fine della storia d’amore tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Quest’ultimo è tornato a Napoli desideroso di trascorrere qualche giorno con la fidanzata dopo settimane di distanza. La ragazza però in questi giorni si è sempre più avvicinata a Diego ...