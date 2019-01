Referendum | alla Camera circa 700 emendamenti | 490 solo da Forza Italia

Ok commissione Affari costituzionali - Referendum propositivo approda alla Camera : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore Fabiana Dadone (M5s) a riferire in aula sulla proposta di legge che modifica l'articolo 71 della Costituzione inserendo il referendum propositivo. Hanno votato sì Lega e M5s, Leu e +Europa non hanno partecipato al voto, no da Pd, Fi e Fdi. Il testo approda domani in assemblea per la discussione generale, il termine per la presentazione degli emendamenti è ...

La Lega scende in piazza per il sì alla Tav | Salvini apre al Referendum per il Nord : Slitta il Cdm che doveva varare il decreto su reddito dicittadinanza e pensioni a quota 100: possibile il via liberatra una settimana. Tav, Salvini apre a un referendum in caso di bocciatura dell'opera. Trivelle, la Lega frena sullo stop di M5s

Referendum propositivo - dalla Lega nessun emendamento sul quorum : Per incentivare forme di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica nazionale occorre cancellare il quorum strutturale - ovvero la necessità della partecipazione alla votazione della ...

Referendum - alla Camera circa 270 emendamenti - nessuno dalla Lega : Roma, 7 gen., askanews, - Sono circa 270 gli emendamenti presentati in commissione Affari Costituzionali alla Camera al testo base che modifica l'articolo 71 della Costituzione sul Referendum popolare.

Che cosa c'è davvero dietro alla contesa tra Lega e M5s sul Referendum propositivo : C'è un nuovo tema caldo nel governo, stavolta in tema di riforme costituzionali. Il sogno del M5s è il referendum...

Svizzera - bocciato il Referendum proposto dalla destra nazionalista : “Prima le leggi nazionali”. Respinto anche il ‘pro mucche’ : Bocciata la destra nazionalista che voleva anteporre le leggi nazionali ai trattati internazionali e pure il quesito “pro mucche”. I referendum ai quali gli svizzeri erano chiamati a votare sono stati respinti. Quello più importante riguardava l’iniziativa dei populisti di ‘Per l’autodeterminazione’ che chiedeva di anteporre la Costituzione federale al diritto internazionale: chiamati oggi alle urne, gli ...

Brexit - e ora che succede? Dalla caduta di May al nuovo Referendum : A pochi mesi dal via al divorzio tra Londra e l’Ue, il governo May è appeso a una serie di scadenze. Gli scenari vanno da un’approvazione pacifica (o quasi) del Parlamento allo spettro di nuove elezioni. Ecco cosa aspettarsi, punto per punto...

«Più Svizzera - meno Ue» : il Referendum che chiede lo strappo di Berna dalla Ue : Il 25 novembre consultazione popolare per decidere se le leggi elvetiche debbano sempre prevalere sul diritto e sugli accordi internazionali. Il sì aprirebbe la strada a un Brexit Svizzera

Sì alla Brexit - terremoto sulla May : si dimettono 4 ministri | "Sì farà - un altro Referendum è escluso" : Per protesta contro l'accordo lasciano l'esecutivo la ministra del lavoro Esther McVey, il ministro per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, il ministro per la Brexit Dominic Raab e la sottosegretaria alla Suella Braverman. Sterlina in caduta libera. May: "Sul confine irlandese backstop inevitabile"

Roma : quel Referendum un pò così sul sì o no alla privatizzazione di Atac - azienda del trasporto urbano : Un debito enorme, mezzi vetusti, disservizi, undicimila dipendenti e 1200 creditori. Ai Romani si chiedera anche se sono d'accordo con la promozione di nuove forme di servizi collettivi -

Perché il Referendum sull'Atac è un voto alla Giunta Raggi : Roma, 8 nov., askanews, - Oltre 12mila dipendenti, 1,4 miliardi di debiti al centro di un concordato preventivo per provare a salvarsi dal fallimento grazie a un contratto per il trasporto pubblico ...