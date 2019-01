I destinatari del reddito di cittadinanza potranno essere avvisati dall' Inps

huffingtonpost

(Di sabato 12 gennaio 2019) L'potrà scrivere ai potenzialideldi, per avvisarli che ne hanno diritto. Lo prevede l'ultima bozza del decretone nel quale si danno all'istituto 30 giorni per predisporre i moduli per fare domanda di Rdc."L'- si legge nella bozza - è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che a seguito dell'attestazione dell'Isee presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili" con i criteri per l'accesso aldiNella bozza è scritto anche che dopo un anno in cui si è entrati nel percorso deldi"la prima offerta utile di lavoro congrua" che arrivi va accettata altrimenti si perde il sostegno. Decade, come si legge, non solo chi "rifiuta una offerta congrua dopo averne già rifiutate due" ma anche chi "rifiuta ...