Buon compleanno Davide | il web ricorda Astori

: Buon Compleanno Davide ? #SerieATIM #DA13 - SerieA : Buon Compleanno Davide ? #SerieATIM #DA13 - juventusfc : ? stagioni in Bianconero. Buon compleanno, Marco Storari! ?? - juventusfc : Buon compleanno, Attilio Lombardo! ?????? -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Il ricordo diIl ricordo diIl ricordo diIl ricordo diIl ricordo diIl ricordo diIl ricordo diIl ricordo diIl ricordo di«Sei sempre con noi. Auguri capitano». Scelgono uno striscione, come se lui potesse vederlo ancora allo stadio, i tifosi della Fiorentina perre. Il capitano viola, morto il 4 marzo del 2018, oggi avrebbe compiuto 32 anni. Era nato il 7 gennaio del 1987.https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1082177516423561218 Non sono gli unici auguri. I social sono pieni di messaggi pera partire da quelli delle squadre in cui ha militato. «A te, caro, il nostro pensiero» scrive il Cagliari accanto alla foto di due bambini con la maglia cagliaritana e quella viola entrambe con il numero ...