Dramma in caserma a Canicattì | carabiniere si suicida sparandosi con la pistola

(Di lunedì 31 dicembre 2018) La vittima è l'appuntato scelto Giuseppe Terrana, undi 52 anni in servizio al nucleo radiomobile di, in provincia di Agrigento. Ilsi è consumato in pochi attimi nella serata di domenica mente l'uomo si trovava negli uffici del comando. Lascia moglie e quattro figli.