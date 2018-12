Diablo con un' ambientazione fantascientifica? Scopriamo Starblo | titolo Blizzard mai

Diablo Immortal sarebbe stato originariamente concepito solo per il pubblico cinese : L'annuncio di Diablo Immortal alla BlizzCon non è andato giù a una vasta porzione di fan di Blizzard. E anche se l'indignazione sembrerebbe una reazione eccessiva, non è nemmeno completamente fuori luogo. È stato un annuncio mal gestito e mal programmato per quello che è un gioco esclusivo per dispositivi mobili e perché stiamo parlando di un franchise storicamente esclusivo per PC. L'insoddisfazione dei fan, quindi, è abbastanza giustificata. ...

Diablo 3 doveva ricevere una seconda espansione che in seguito fu cancellata : A quanto pare, lo sviluppo di Diablo 4 sembra particolarmente problematico: recenti rumor ci hanno parlato di come Blizzard non era sicura della direzione da prendere per il franchise, si è parlato anche del progetto cancellato "Hades", che avrebbe spinto la serie verso Dark Souls. Il report di Jason Schreier di Kotaku, menzionato più volte, scava nello stato del franchise di Diablo e parla anche di una seconda espansione pianificata per Diablo ...

Diablo 4 sarebbe in sviluppo con il nome in codice "Fenris" : Stando a quanto riportato da IGN, Diablo 4 è in sviluppo sotto il nome in codice "Fenris".In un articolo completo in cui sono presenti interviste a 11 dipendenti attuali e precedenti di Blizzard, Kotaku ha parlato di questo sviluppo. Dopo una seconda espansione annullata per Diablo 3, che avrebbe dovuto seguire Reaper of Souls e la cancellazione di un altro progetto chiamato Hades, molti membri del team hanno iniziato a lavorare su Fenris, che ...

Diablo 3 su Switch : una conversione brillante che supera le versioni last-gen sotto ogni aspetto - analisi comparativa : Lo sviluppatore Iron Galaxy Studios si sta ritagliando una nicchia personale come specialista nel porting di classici moderni su Nintendo Switch. L'anno scorso, in partnership con Bethesda, ha prodotto l'eccellente versione Switch di Skyrim, mentre quest'anno ha collaborato con Blizzard per portare Diablo 3 sul sistema ibrido di Nintendo. Questa è la prima volta che Blizzard lancia uno dei suoi giochi su una piattaforma Nintendo da oltre 15 ...

Il creatore di Diablo contro Blizzard : la compagnia sta preferendo il profitto alle persone : La questione Diablo Immortal è talmente calda da aver portato alla luce un livestream che fino all'annuncio di questo titolo mobile era per certi versi passato inosservato. La diretta era incentrata su Path of Exile, Diablo-like decisamente molto apprezzato e di ottima qualità, e aveva per protagonisti David Brevik e sua moglie, la streamer thejunglequeen.Nel caso in cui non lo conosceste, Brevik è il creatore del primissimo Diablo e durante la ...

Diablo 4? "Abbiamo tentato di portarlo al Blizzcon" : Blizzard ha inagurato la Blizzcon 2018 con l'annuncio di Diablo Immortal, la nuova apparizione dello storico franchise per dispositivi mobile che ha fatto alquanto infuriare la community di giocatori hardcore della saga.Se di per sé l'arrivo della serie Diablo su dispositivi mobile è stato visto come un piccolo insulto dalla solidissima e radicata fanbase di Blizzard su PC, a infastidire l'utenza è stata anche la totale assenza di qualsiasi ...

In seguito alla reazione dei fan a Diablo Immortal Blizzard cambia l'immagine di profilo sui social media con quella di Diablo 3 : È una pratica estremamente comune nel settore, per i social media di uno sviluppatore di giochi o franchise, quella di cambiare la loro immagine profilo e banner per qualsiasi nuovo gioco, imminente o meno, come mezzo per pubblicizzarlo . E così, anche Blizzard ha cambiato la sua immagine sui social media per riflettere l'imminente Diablo Immortal, il gioco che segna il debutto del famoso franchise nel mercato mobile.Tuttavia, come segnala ...

Le reazioni a Diablo Immortal sono fuori controllo : una petizione per cancellarlo supera le 33.000 firme : Reagire in maniera negativa all'annuncio di un gioco è più che legittimo e lo sono anche le critiche ma quanto sta accadendo con Diablo Immortal sfiora l'isteria di massa. I fan sono scettici a priori e in questo non c'è nulla di nuovo o di particolarmente strano ma le accuse che stanno piovendo sul groppone a Blizzard nonostante le ultime dichiarazioni della compagnia lasciano sotto molti aspetti basiti. Blizzard ha più volte confermato che ...

Diablo 4 stava per essere presentato alla BlizzCon? : Blizzard esce da quella che molto probabilmente è la BlizzCon più difficile della propria storia a causa delle tante critiche ricevute per l'annuncio di Diablo: Immortal. Il Diablo che i fan non volevano al momento, un Diablo che è stato giudicato a priori da un pubblico di appassionati che si aspettava qualcosa di molto diverso.Gli appassionati "core" volevano Diablo 4, non un gioco mobile, e il malcontento ha dato vita a una sorta di shitstorm ...

Blizzcon 2018 : Diablo Immortal - prova : Mentre il roboante carrozzone Blizzcon è in pieno svolgimento, Blizzard ha già sganciato una bomba non indifferente: Diablo sta infatti per arrivare su dispositivi Apple e Android con un capitolo tutto nuovo. Ma mentre tutti attendevano l'annuncio del quarto capitolo, ecco arrivare Diablo Immortal... una deflagrazione che a poche ore dall'annuncio ha già scatenato fiumi di polemiche e discussioni ma anche reazioni di sincera fiducia. Perché ...

L'annuncio di Diablo : Immortal incontra lo scetticismo e il disappunto della community : Il nuovo Diablo: Immortal, quando è stato presentato sul palco del BlizzCon 2018, si è scontrato con una barriera di scetticismo e disappunto tangibile addirittura durante la conferenza stessa, e il fenomeno si è ripercosso e amplificato sulla rete, dove vediamo una valanga di valutazioni negative ai trailer del gioco pubblicati su YouTube.Come apprendiamo da IGN, la situazione è la medesima anche nei diversi forum dove si concentra la community ...

BlizzCon 2018 : Diablo Immortal è il debutto dello storico franchise nel mondo mobile : Durante la BlizzCon 2018 Blizzard ha annunciato un nuovo titolo dedicato a Diablo, non si tratta (come molti speravano) di un remake dei classici Diablo, bensì di uno spin-off dedicato al mercato mobile. Come riporta Dualshockers, Diablo Immortal (primo titolo della saga ad essere pubblicato su dispositivi mobile) sarà ambientato tra Diablo II e Diablo III ed includerà il supporto multiplayer online fino 6 giocatori. Gli utenti potranno ...