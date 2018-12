Sci | Hirscher secondo Hirscher | ' State vedendo il miglior Marcel di sempre'

Sci alpino - Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2018 : duello Hirscher-Kristoffersen nella Night Race. Gli azzurri vogliono stupire : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ritorna in Italia e lo fa con uno dei classici appuntamenti dell’intero Circo Bianco. Domani è in programma, infatti, lo slalom di Madonna di Campiglio. Una gara bellissima ed emozionante non solo per la difficoltà del tracciato (si corre lungo il Canalone Miramonti della 3Tre), ma anche per la cornice offerta dal pubblico e dalla spettacolarità di correre la sera. Sarà una Night Race, con la ...

Sci alpino - Pagelle Slalom Saalbach 2019 : Hirscher torna a dettare legge - Meillard sorprende - Moelgg si difende : Oggi si è disputato lo Slalom maschile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulle nevi austriache si è imposto Marcel Hirscher davanti a Meillard e Kristoffersen. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono maggiormente messi in luce e degli italiani in gara. MARCEL Hirscher: 10. L’alieno è tornato, il fenomeno indiscusso dello sci mondiale si è ripreso prontamente dopo l’inattesa delusione del ...

Sci : slalom Saalbach - vince Hirscher : La coppa del mondo uomini torna in Italia: sabato slalom notturno a Madonna di Campiglio. Le ragazze sono invece in Francia, a Courchevel. Domani e dopodomani sono in programma un gigante ed uno ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Hirscher fenomenale : suo lo slalom di Saalbach : Hirscher, riscatto immediato a Saalbach: lo slalom è suo. Moelgg ancora undicesimo, l’Italia festeggia la “prima volta” di Vinatzer La pausa di Marcel Hirscher è durata 24 ore. Il fuoriclasse austriaco si riscatta subito nello slalom di Saalbach, disputato per recuperare quello cancellato in Val d’Isère, dopo il sorprendente sesto posto del gigante. Domina la prima manche, poi rallenta un po’ nella ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : Marcel Hirscher torna subito alla vittoria - nuovo podio per Meillard. 11° Moelgg - bene Vinatzer : Pronto riscatto di Marcel Hirscher. Dopo il sesto posto di ieri in gigante, il campione austriaco si è subito ripreso il gradino più alto del podio, vincendo lo Slalom di Saalbach e salendo a quota 63 nel numero dei successi in Coppa del Mondo. Hirscher aveva chiuso al comando nella prima manche, mentre nella seconda, nonostante una pista davvero ai limiti del praticabile, è riuscito a conservare parte del suo vantaggio, pur perdendo molto e ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Hirscher non si smentisce - primo nella prima manche dello slalom di Saalbach : Hirscher prova a riscattarsi subito a Saalbach: nettamente in testa dopo la prima manche dello slalom. Moelgg è tredicesimo, anche Vinatzer tra i primi trenta Marcel Hirscher prova a riscattare subito il mezzo passo falso del gigante e a Saalbach è nettamente in testa dopo la prima manche dello slalom programmato dalla FIS come recupero di quello cancellato in Val d’Isère. L’austriaco fa impazzire i propri tifosi ...