Firmare il Global Compact | ma fermarne la visione liberista

huffingtonpost

: RT @DonniniMario: il 'GOVERNO DEL NON CAMBIERÀ NIENTE',vuole firmare il Global compact,taglieggiare le pensioni sopra 1500€ : che avete pag… - Ezio592702 : RT @DonniniMario: il 'GOVERNO DEL NON CAMBIERÀ NIENTE',vuole firmare il Global compact,taglieggiare le pensioni sopra 1500€ : che avete pag… - Maur1z1oTw1tter : RT @bubio123: @matteosalvinimi Leggo che abbiamo firmato il global compact for refugees,è vero? Sapete che firmare trattati poi questi veng… - KasapAia : Allerta meteo: anziani terremotati sepolti dalla neve, ma per Bergoglio priorità è il Global Compact -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il "for safe, orderly and regular migration", il documento promosso dall'Onu per flussi migratori regolari, ordinati e sicuri, sottoscritto a Marrakech settimana scorsa da circa 160 Paesi, è un importante passo avanti.Innanzitutto, per una ragione politica: l'approccio multilaterale è irrinunciabile per governare un fenomeno strutturale e complesso. Il governo Giallo-Verde dovrebbe sottoscriverlo. Rinunciare, sottrarsi, per l'Italia, data innanzitutto la nostra esposizione geografica, è un atto di autolesionismo. Per la Lega, può essere l'ennesimo, facile, spot elettorale scambiato sul tavolo del "Contratto di Governo" con un Movimento 5 Stelle sempre più subalterno all'alleato. Per il nostro interesse nazionale è un danno.La firma non deve essere adesione generale e passiva alla lettura e ai principi in esso implicitamente, ...