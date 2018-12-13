Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17 | 30

Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA CASILINA A LA RUSTICA AL QUARTIERE AURELIO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE .LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALIOTTA ALLA TIBURTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA ALLA GARBATELLA PER UN INCIDENTE SI ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE .LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALIOTTA ALLA TIBURTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA ALLA GARBATELLA PER UN INCIDENTE SI ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 14 : 30 : IABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANUALRE IL Traffico E’RALLENTATO, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO TRA LO SVINCOLO DELL’APPIA E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA MASSAROSA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’. SI ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 13 : 30 : IABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANUALRE IL Traffico E’RALLENTATO, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO TRA LO SVINCOLO DELL’APPIA E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA MASSAROSA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’. SI ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA APPIA NUOVA TRA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA APPIA NUOVA TRA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA CASSIA E LA VIA DEL MARE SI SEGNLAANO RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE PER LA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA CASSIA E LA VIA DEL MARE SI SEGNLAANO RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE PER LA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA CASSIA E LA VIA DEL MARE SI SEGNLAANO RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE PER LA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E TRIONFALE E PROSEGUENDO TRA PISANA E L’OSTIENSE SI SEGNLAANO RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E TRIONFALE E PROSEGUENDO TRA PISANA E L’OSTIENSE SI SEGNLAANO RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE SI SEGNLAANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGI AA RILENTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DI ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE SI SEGNLAANO I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGI AA RILENTO ANCHE PER LA PORESENZA DI UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA IN ESTERNA DA PARCO DE MEDICI AALLA RomaNINA E DA TOR BELLA MONACA A VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI IN VIA DI TORREVECCHIA IN PROSSIMITÀ DIU VIA CELSO COSTANTINI SI TRATTA DI UN INCIDENTE Traffico ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17:30 (Di giovedì 13 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA PRENESTINA; ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA. AL QUARTIERE AURELIO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII IN PROSSIMITÀ DI VIA ANGELO RANUCCI; ALLA GARBATELLA PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA PIAZZA DEI NAVIGATORI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE ; INCOLONNAMENTI SULLA PANORAMICA DA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI A VIA TRIONFALE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA SALARIA ...
romadailynews
matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #traffico #manifestazione sportiva - TRAFFICO PESANTEMENTE CONGESTIONATO E CODE FERME viale G. Cesare, vi… - muoversincampan : A3 Napoli-Salerno, a causa dell'alta densità del traffico si procede a rilento nel tratto compreso tra lo svincolo… -
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