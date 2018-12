Il rilancio del rame di Eredi Gnutti | dall' anticamera del fallimento all' Élite di Borsa

Il Papa sostiene Abu Mazen nel rilancio del processo di pace : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa ha auspicato 'un rinnovato impegno della Comunità internazionale nel venire incontro alle legittime aspirazioni' di israeliani e palestinesi per '...

Il Papa sostiene Abu Mazen nel rilancio del processo di pace : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa ha auspicato "un rinnovato impegno della Comunità internazionale nel venire incontro alle legittime aspirazioni" di israeliani e palestinesi per "...

Senago ha un milione di buoni motivi : così cambia idea sul rilancio del tram : La maggioranza ha approvato insieme all'opposizione lo schema di accordo per la realizzazione del primo lotto della metrotramvia Milano Comasina " Limbiate ospedale. La decisione, dopo il netto ...

Un'università orientata al territorio per il rilancio dell'Appennino - ad Avezzano tavola rotonda sul polo marsicano : Solo per questa strada, ha affermato il sindaco, si potrà "trasformare una criticità in una opportunità", attivando attraverso la formazione "una economia della conoscenza che produce effetti ...

Musumeci e Miccichè insieme per il rilancio della Sicilia - Mancuso - FI - : La gente ha bisogno di sperare : ... rilancio dell'economia attraverso il massimo sfruttamento dei fondi europei disponibili e ripristino del diritto ai servizi alla persona. Viabilità, accoglienza, sviluppo sono i temi del futuro. ...

Beautiful Anticipazioni 23 novembre 2018 : Thorne collabora al rilancio della linea di Hope : Ridge concede a Hope di rilanciare la sua linea e le mette a disposizione Thorne per collaborare con lei.

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per l’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

“In Nazionale il gol del rilancio” : Schick si carica dopo un inizio di stagione sottotono : Patrick Schick è pronto a tornare a Roma dopo aver ben giocato con la sua Nazionale, il centravanti cerca conferme in giallorosso “Sono molto contento del gol. Sicuramente è uno dei più belli che ho fatto“. Nuova iniezione di fiducia per l’attaccante della Roma e della Repubblica ceca, Patrick Schick, dopo il gol partita in pallonetto segnato in Nazionale contro la Slovacchia. “Mi sono ritrovato da solo, non sapevo ...

In Umbria si discute il rilancio dell'aeroporto San Francesco : Usare parte dell'imposta di soggiorno per finanziare le attività di promozione territoriale che possano agire da leva per il rilancio dell' aeroporto San Francesco Perugia . E' la proposta partita ...

Le dimissioni di Cappello - non frenano il rilancio dell'aeroporto di Comiso : Sono state dettate da motivi personali le dimissioni da amministratore delegato di Giorgio Cappello. Nessuna relazione con la crisi dello scalo

Ricerca : ENEA firma accordo con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana per il rilancio del Centro del Brasimone : Fare del Centro ricerche ENEA del Brasimone, in provincia di Bologna, un polo scientifico e tecnologico di elevato rilievo internazionale. È questo l’intento del protocollo d’intesa siglato dall’ENEA con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, che pone le basi per il rilancio e la valorizzazione del sito nell’Appennino tosco-emiliano. Dopo l’assegnazione al Centro ENEA di Frascati dell’infrastruttura di Ricerca sulla fusione Divertor Tokamak Test ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019. Le ambizioni azzurre : due generazioni a caccia del rilancio : La stagione passata, inutile girarci attorno, è stata avara di soddisfazioni per la squadra italiana in Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Dalla stagione olimpica era lecito attendersi qualcosa in più dai quattro moschettieri che rappresentano l’Italia in Coppa del Mondo e invece il solo Alex Insam, il più giovane, ha raccolto risultati interessanti, che lasciano ben sperare per il futuro, mentre Sebastian Colloredo e Davide Bresadola non ...

Pasta Zara : Donazzan - bene accordo per rilancio e grazie a senso responsabilità delle parti : Venezia, 14 nov. (AdnKronos) - L’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan plaude al raggiunto accordo per Pasta Zara, il pastificio di Riese Pio X (Treviso) che ha stabilimenti anche a Muggia (Trieste) e Rovato (Brescia) ed è leader nel mondo per esportazione di Pasta italiana. “Ora è possibile