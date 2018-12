Snowboardcross | Coppa del Mondo 2018-2019 | cancellate le gare di Montafon | poca neve in

Snowboardcross – Coppa del Mondo : salta la tappa inaugurale di Montafon : Snowboardcross, salta la tappa inaugurale di Coppa del Mondo a Montafon. Azzurri al lavoro a Cervinia Michela Moioli dovrà aspettare ancora un po’ prima di difendere la sfera di cristallo dello Snowboardcross conquistata l’anno scorso. È stata infatti cancellata, come comunicato dalla FIS, la tappa inaugurale di Coppa del Mondo prevista a partire da martedì 12 dicembre a Montafon, in Austria. L’assenza di neve ha ...

Snowboardcross - fuori in semifinale Caterina Carpano nella tappa di Coppa Europa a Pitzal : Carpano ottava nello Snowboardcross di Coppa Europa a Pitztal, uomini in ritardo Ottavo posto di Caterina Carpano nello Snowboardcross femminile di Coppa Europa sulla pista di Pitztal, in Austria. La fassana, unica azzurra al via, è stata eliminata in semifinale, mentre la vittoria è andata alla britannica Charlotte Bankes sulla svizzera Lara Casanova e la canadese Meryeta Odine. Fra gli uomini si è imposto il tedesco Konstantin Schad ...

Snowboardcross : undici azzurri in allenamento a Cervinia per preparare la Coppa del Mondo : Appuntamento da martedì 27 novembre a venerdì 30 per preparare le prime gare della stagione per la Nazionale italiana di Snowboardcross. Gli azzurri si stanno allenando in quel di Cervinia con Luca Pozzolini e il resto dello staff tecnico: sono undici gli snowboarder del Bel Paese pronti al primo appuntamento di Coppa del Mondo, in quel di Montafon, il prossimo 12 dicembre. Questi i convocati: Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, ...

Snowboardcross - la squadra di Coppa del Mondo in raduno a Cervinia : c’è anche Michela Moioli : Michela Moioli e il gruppo di Coppa del Mondo di snowboarcross al lavoro a Cervinia, presente anche la squadra B Tutti a Cervinia. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato sia gli atleti del gruppo di Coppa del Mondo che quelli di Coppa Europa per un raduno di Snowboardcross che comincerà domenica 11 novembre. Con l’allenatore responsabile della squadra A ci saranno Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo ...

Snowboardcross - Michela Moioli si è operata per una cisti : intervento riuscito - recupero in vista della Coppa del Mondo : Oggi Michela Moioli si è sottoposta a un intervento chirurgico visto che da un po’ di tempo soffriva a causa di una cisti parameniscale e per il distacco di un piccolo frammento del menisco del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso la clinica La Madonnina di Milano dai dottori Herbert Schoenhouber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat, è perfettamente riuscita. La Campionessa Olimpica di Snowboardcross verrà dimessa nelle ...