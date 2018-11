Emma Marrone - disco di platino per l'album Essere qui : pronte le date del prossimo tour : 'Essere qui', l'ultimo disco di inediti di Emma, è certificato platino. È inoltre disponibile da venerdì 16 novembre, 'Essere qui- bm edition' il nuovo progetto discografico della cantante contenente ...

Emma Marrone/ Video - duetto con Antonino : versione pazzesca di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper - IlSussidiario.net : Emma Marrone duetta con Antonino Spadaccino sulle note di Shallow come Lady Gaga e Bradley Cooper: il Video spopola sui social.

Emma Marrone sexy su Instagram : la foto in reggiseno nero conquista i fan : Emma Marrone continua la sua svolta sexy e su Instagram, questa mattina, posta una foto in reggiseno, appena sveglia: in quello che è un post pubblicitario, la cantante si mostra con un...

Festival di Sanremo 2019 tra Bocelli e Ed Sheeran - spuntano anche Eros Ramazzotti ed Emma Marrone : Altre indiscrezioni raggiungono il web a proposito degli ospiti e degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2019. Se sul fronte degli ospiti si parla di Andrea Bocelli ed Ed Sheeran ma anche di Emma Marrone ed Eros Ramazzotti, tra i Big spuntano i nomi di Dodi Battaglia, Simone Cristicchi e Clementino. All'annuncio del cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2019 non manca molto: nel mese di dicembre conosceremo i nomi dei 22 Campioni ...

Emma Marrone al Museo Madre di Napoli per l’evento Mai Più Sola contro la violenza sulle donne : info ingressi : Venerdì 23 novembre, presso il Museo Madre di Napoli, si terrà l’iniziativa “Mai più Sola” in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Madrina d’eccezione sarà Emma Marrone, che da sempre si interessa a questi importanti eventi in sostegno delle donne attraverso manifestazioni e non solo. Uno dei tanti esempi è dato dal suo brano “Io di te non ho paura”, un inno contro la misoginia e tutte le forme di violenza ...

Emma Marrone - le parole su Maria : 'Dopo 10 anni mi sta ancora a fianco' : Emma Marrone è stata protagonista di una recente intervista il 18 novembre a 'Domenica In' condotto da Mara Venier in cui ha parlato di molte tematiche legate alla sua vita privata e lavorativa. La cantante ha fatto notare che, a dieci anni di distanza dalla partecipazione al talent show 'Amici' che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, continua ad avere un ottimo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. La giovane artista ha ...

Domenica In - Emma Marrone e la straziante rivelazione sull'amore : Mara Venier resta senza parole : Emma Marrone è stata tra le protagoniste della puntata di Domenica 18 novembre di Domenica In , il contenitore di Rai 1 condotto da Mara Venier. La cantante pugliese si è raccontata in vista dell'...

Emma Marrone : 'Non credo nel principe azzurro - meglio il lavoro' - Mara Venier la sprona : Le parole che Emma Marrone ha usato a "Domenica In" per descrivere la sua situazione sentimentale, hanno colpito molto Mara Venier; la padrona di casa del format di Rai Uno, infatti, si è sbilanciata in diretta dando un consiglio da madre alla disillusa cantante. Alla vincitrice di Amici che le raccontava di mettere il lavoro prima di tutto e di non credere più nel principe azzurro, la conduttrice veneta ha detto: "Non mettere alla porta ...

Emma Marrone - la confessione inaspettata e il rapporto con Maria De Filippi : Emma Marrone a Domenica In fa una confessione che lascia senza parole Mara Venier Emma Marrone raggiunge Mara Venier a Domenica In per un’intervista speciale. La cantante fa qui una confessiona che lascia senza parole la conduttrice, ma parla anche del suo attuale rapporto con Maria De Filippi. Proprio la presentatrice di Amici le ha […] L'articolo Emma Marrone, la confessione inaspettata e il rapporto con Maria De Filippi proviene ...

Domenica In - Emma Marrone : 'Non credo più al principe azzurro' : Emma Marrone ospite a Domenica In racconta il suo percorso come cantante, la sua passione e la motivazione. La scoperta del talent di Amici confessa che in questo momento della sua vita la sua unica ...

Emma Marrone a Domenica In : «Il principe azzurro? Non ci credo più - penso solo alla musica» : Sin da piccola ammette di aver sempre ascoltato la musica italiana, ma il desiderio di voler lavorare nel mondo dello spettacolo lo ha maturato da grande: 'Da piccola ero molto insicura, discreta, la ...

Stefano De Martino : 'Emma Marrone non l'ho tradita - ha capito che non volevo farle male' : Sono tanti gli spunti di discussione che ha regalato l'intervista che Stefano De Martino ha rilasciato a Lorella Boccia nel corso di Rivelo, il nuovo programma di Real Time, e uno dei più interessanti è quello che coinvolge le due più famose ex compagne del ballerino: Emma Marrone e Belen Rodriguez. Il ragazzo ha precisato in tv di non aver mai tradito la cantante pugliese, ma di essersi solo innamorato di un'altra donna (la madre di suo figlio ...

Stefano De Martino ha raccontato del rapporto che ha con Emma Marrone e Belen.“Mai tradito Emma”.Leggi l’intervista : Stefano De Martino ha finalmente chiarito, senza sottrarsi a raccontare la situazione nei dettagli, il suo rapporto con Emma Marrone. La cantante lasciata per Belén Rodriguez, alla fine, lo avrebbe perdonato. Dopo la rabbia... L'articolo Stefano De Martino ha raccontato del rapporto che ha con Emma Marrone e Belen.“Mai tradito Emma”.Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emma Marrone a Verissimo : Sono pronta ad amare - ma solo un uomo meraviglioso! : Emma Marrone si racconta a cuore aperto a Verissimo, in un intervista con Silvia Toffanin parla dei suoi progetti lavorativi, delle delusioni in amore, dell’attaccamento alla sua famiglia, e del desiderio incombente di maternità! Emma Marrone si confida nel salotto di Silvia Toffanin, ex letterina che da oltre 10 anni conduce il programma del sabato pomeriggio di canale 5, Verissimo. La cantante salentina è diventata negli ultimi anni l’idolo ...