Stasera su Rai 4K «Roma | Napoli | Venezia…in un crescendo rossiniano»

Programmi TV di Stasera - sabato 17 novembre 2018. Su Rai1 Italia vs Portogallo : Giorgio Chiellini Rai1, ore 20.35: Italia – Portogallo, Nations League Quarto turno del girone 3 di Nations League in diretta dallo stadio di San Siro. Nell’occasione, il capitano Giorgio Chiellini taglierà il traguardo delle 100 partire in azzurro. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, le interviste di Aurelio Capaldi e il coordinamento giornalistico di ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 16 novembre 2018. Su Rai3 «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Il Torneo Il torneo dei campioni si avvia verso la conclusione con questo decimo appuntamento che promette nuove incredibili emozioni a sette giorni dalla conclusione. Sarà una serata molto importante per i 12 protagonisti che si “sfideranno” a colpi di imitazione in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. ...

Amiche da morire : la trama - il cast e il trailer del film di Stasera su Rai 3 : stasera, ore 21:15 su Rai 3, andrà in onda il film ' Amiche da morire ', commedia italiana scritta e diretta da Giorgia Farina . La pellicola è uscita nelle sale nel 2013 e racconta le avventure di ...

Tale e Quale Show Anticipazioni : Stasera la penultima puntata su Rai 1 : Questa sera ci sarà la decima puntata del programma di varietà condotto da Carlo Conti, scopriamo nei panni di quali personaggi dovranno cimentarsi i concorrenti.

Pechino Express 2018 : Stasera su Rai 1 la Semifinale : Andrà in onda questa sera la penultima puntata dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca.

L'Allieva 2 Anticipazioni : Stasera la quarta puntata su Rai 1 : Questa sera andrà in onda il quarto appuntamento con la fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Programmi TV di Stasera - giovedì 15 novembre 2018. Su Rai1 «L’Allieva 2» : Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Giorgio Marchesi Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Il passaggio: Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato ...

Cosa vedere Stasera in Tv : su Rai 1 c'è «Il ponte delle spie» : stasera su Rai 1 alle ore 21:25 andrà in onda il film Il ponte delle spie , pellicola d'azione del 2015 diretto da Steven Spielberg . La sceneggiatura è stata scritta da Matt Charman insieme ai ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 14 novembre 2018. Su Rai1 Tom Hanks in «Il ponte delle Spie» : Tom Hanks in Il ponte delle Spie Rai1, ore 21.25: Il ponte delle Spie – 1^Tv Free Film di Steven Spielberg del 2015, con Tom Hanks, Mark Rylance. Prodotto in Usa. Durata: 135 minuti. Trama: La vera storia di James Donovan, un avvocato che si ritrova coinvolto negli eventi della Guerra fredda quando la Cia gli assegna la missione quasi impossibile di negoziare la liberazione di un pilota americano. Rai2, ore 21.20: L’Ispettore ...

È successo in TV - 13 novembre 1965 : i grandi varieta Rai con Stasera - Rita! (video) : Antonello Falqui vi dice qualcosa? Uno dei più grandi registi del piccolo schermo, nonché degli indimenticabili varietà RAI diretti dalla fine degli anni '50 in poi, citando i più celebri: Canzonissima, Giardino d'Inverno, Studio Uno, Teatro 10 e più avanti Milleluci, Al Paradise ma non solo.Nel bel mezzo del periodo d'oro, più precisamente nel 1965, il programma nazionale realizza delle prime serate ad hoc, dedicate singolarmente ad un'artista ...

I Medici 2 - Lorenzo il Magnifico Anticipazioni : l'ultima puntata Stasera su Rai 1 : Questa sera andrà in onda l'ultimo appuntamento con la serie televisiva anglo-italiana che racconta i fatti storici legati alla famiglia De' Medici.

Programmi TV di Stasera - lunedì 12 novembre 2018. Su Rai3 «Report» parla di antimafia e integratori : Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone - Seconda Serie - Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2018, con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini. Prodotta in Italia. Tradimenti: La squadra è alle prese con il caso di una ragazzina che sembra vittima di abusi da parte del padre. Una verità terribile celata fra le righe del tema che Martina ha svolto in classe. In gioco ci sono sentimenti ...