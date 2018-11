Inter | Radu | Bastoni | Karamoh e i nerazzurri crescono da lontano

La traduzione forzata di un tweet di Borghi è diventata un mezzo caso Internazionale : Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio, alla fine si è trovato costretto a replicare: “Non ho mai detto che se la Lega diventerà maggioranza chiederemo l'Italexit. Manipolare le mie dichiarazioni e specularci sopra sta diventando uno sport: mi trovo costretto ad andare alla Consob per fare in modo che chi ha dato origine a questo venga sanzionato”. Troppo clamore ...

La traduzione sbagliata di un tweet di Borghi è diventata un mezzo caso Internazionale : Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio, alla fine si è trovato costretto a replicare: “Non ho mai detto che se la Lega diventerà maggioranza chiederemo l'Italexit. Manipolare le mie dichiarazioni e specularci sopra sta diventando uno sport: mi trovo costretto ad andare alla Consob per fare in modo che chi ha dato origine a questo venga sanzionato”. Troppo clamore ...

Inter - la guida con scherzo per i tifosi del Barça : Messi si traduce Icardi : Si passa dal "fammi una birra alla spina" a "che tifosi spaziali", ma il meglio arriva alla fine quando "Messi es el mejor del mundo" viene tradotto come "Icardi è il più forte del mondo". Dall'...

Curling -Grand Prix Inter - successo per il Trentino a Berna : oggi al via il raduno azzurro a Pinerolo : Grande successo del club italiano nel Grand Prix Inter in Svizzera, dove lo Sporting Club Pinerolo ha chiuso al 5° posto. Le Nazionali maschile e femminile al lavoro al centro tecnico federale piemontese in vista degli Europei in Estonia Il Curling Center di Berna, in Svizzera, ha ospitato nel fine settimana la 22ª edizione del Gran Prix Inter, tappa europea del World Curling Tour. Molti gli atleti azzurri impegnati sul ghiaccio con la ...

Inter - si pensa alla lista Champions : da Bessa e Benassi a Radu - tutti i nomi : L'Inter pensa alla lista Champions. Come scrive il Corriere dello Sport , infatti, il club nerazzurro vuole riportare a casa alcuni giocatori cresciuti nel vivaio: gli occhi si sono posizionati su Benassi e Biraghi della Fiorentina, Bessa e Radu del Genoa, Emmers ...

Il M5S si è inventato la traduzione di un’Intervista a Jeroen Dijsselbloem : Secondo un video fatto circolare dalla pagina M5S Europa, l'ex capo dell'Eurogruppo ha invitato i mercati a speculare sui titoli italiani, ma non è vero The post Il M5S si è inventato la traduzione di un’intervista a Jeroen Dijsselbloem appeared first on Il Post.

Speleologia. A Casolo Valsenio tutto è pronto per "Nuvole" il raduno Internazionale : A Nuvole saranno moltissimi i convegni e i momenti di incontro e approfondimento che vedranno protagonisti speleologi provenienti da tutto il mondo. Molto attese le presentazioni delle esplorazioni ...

Lazio-Inter 0-2 - diretta LIVE in tempo reale : ammoniti Radu e Vrsaljko – i video dei gol : 48′ ammoniti Radu E Vrsaljko, il primo per gioco falloso il secondo per proteste 47′ Punizione a giro di Cataldi, Handanovic para con difficoltà Ore 21.30 inizia il secondo tempo di Lazio-Inter 45′ Finisce il primo tempo del match dell’Olimpico 40′ GOL DELL’INTER, 0-2 BROZOVIC. Su sviluppo di angolo controllo e tiro secco di Brozovic, […] L'articolo Lazio-Inter 0-2, diretta LIVE in tempo reale: ammoniti ...

Tiro a segno – Raduno Interdisciplinare per la prima edizione di “Sharing the future” : Per la prima volta le discipline di Tiro si allenano insieme Dal 25 al 28 ottobre a Bologna, presso il Poligono di Tiro a segno Nazionale di via Agucchi, infatti, le Nazionali Olimpiche UITS e FITARCO si incontreranno per un Raduno “interdisciplinare” assolutamente innovativo. La prima edizione di “Sharing the future” – questo il nome dell’iniziativa – ha come obiettivo un approfondimento delle conoscenze comuni tra ...

Tiro con l’Arco - la Nazionale Olimpica FITARCO e UITS insieme a Bologna per un raduno Interdisciplinare : Dopo il raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, la Nazionale FITARCO raggiungerà domani Bologna per svolgere il primo raduno congiunto organizzato insieme alla Nazionale di Tiro a Segno Dal 25 al 28 ottobre a Bologna, presso il Poligono di Tiro a Segno Nazionale di via Agucchi, la Nazionale Olimpica FITARCO e UITS si incontreranno per un raduno “interdisciplinare” che ha come obiettivo un approfondimento delle ...

Sci alpino - Sofia Goggia guida il gruppo azzurro nel raduno di HIntertux : Dopo il Passo Stelvio, tocca a Hintertux ospitare il raduno delle ragazze di Coppa del mondo fino al 24 ottobre Sono sei le convocate dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per il raduno che si tiene a Hintertux (Aut) da mercoledì 17 a mercoledì 24 ottobre. Si tratta di Federica Brignone, Sofia Goggia, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Marta Bassino e Karoline Pichler. Presenti naturalmente il capo allenatore Matteo Guadagnini e i ...

Sci alpino - sei azzurre in raduno a HIntertux. Ultimo test prima dell’esordio in Coppa del Mondo a Soelden : Da oggi a mercoledì 24 ottobre la Nazionale italiana femminile di sci alpino sarà in raduno a Hintertux (Austria). Sotto la guida del capo allenatore Matteo Guadagnini e dei tecnici Gianluca Rulfi, Luca Liore ed Ettore Mosca le azzurre proseguiranno il lavoro svolto al Passo dello Stelvio. Sarà un appuntamento molto importante per le nostre atlete, visto che si tratta dell’Ultimo test prima dell’esordio in Coppa del Mondo, che sarà il 27 ...

