Verissimo | Gabriele Cirilli | ‘Ho pianto poco per la morte di mia madre’

(Di sabato 17 novembre 2018) “Io sono un comico, la gente è abituata a vedermi ridere però in questo caso… io vi chiedo scusa. Ho. Perdonatemi. Ho dovuto piangereperché devi sempre stare su, sei un comico. Non volevo piangere qui, scusami Silvia. La mamma è la mamma, io ero molto legato a lei” l’attore comico, ex Zelig e per anni colonna di Tale e quale show, è ospite da Silvia Toffanin per presentare il suo spettacolo teatrale, ma il 6 novembre ha subito un grave lutto familiare, è morta sua madre e 11 giorni dopo il dolore è ancora acuto. Così dopo aver parlato dell’amore e della riconoscenza che ha verso la moglie Maria, conosciuta sui banchi di scuola, non può non affrontare il capito mamma. “Devo tutto a mia moglie e a mia madre. Si chiamava Augusta. Io ogni santo giorno la chiamavo e ci facevamo le chiamate, lei viveva in Abruzzo, sono un ...