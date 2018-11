LIVE Federer-Zverev | Semifinale Atp Finals 2018 in DIRETTA | risultato e aggiornamenti in

LIVE Federer-Djokovic - Semifinale Parigi Bercy 2018 in DIRETTA : gli aggiornamenti in tempo reale. Il serbo vince un lunghissimo primo set per 7-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda delle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy, che vedrà opposti il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer: la sfida andrà in scena non prima delle ore 16.30. Prima dei due infatti scenderanno in campo il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dominic Thiem, alle ore 14.00, per la prima partita che determinerà i finalisti di domenica. Ieri nei quarti di finale ...

LIVE Federer-Djokovic - Semifinale Parigi Bercy 2018 in DIRETTA : gli aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda delle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy, che vedrà opposti il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer: la sfida andrà in scena non prima delle ore 16.30. Prima dei due infatti scenderanno in campo il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dominic Thiem, alle ore 14.00, per la prima partita che determinerà i finalisti di domenica. Ieri nei quarti di finale ...

LIVE Fognini-Federer in DIRETTA : sfida titanica a Parigi-Bercy - primo set a favore dello svizzero : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Roger Federer, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo dell’anno. I due tennisti hanno raggiunto questo turno del tabellone senza giocare, visto che i rispettivi avversari (Fucsovics e Raonic) si sono ritirati ancora prima di scendere in campo. Per Fognini c’è la grande occasione di poter superare per la prima volta in carriera ...

Fognini Federer in diretta LIVE : il risultato degli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy : ... , mentre il 37enne elvetico, reduce dal nono trionfo nella sua Basilea , 99° titolo in carriera, , ha sfruttato il forfait del canadese Milos Raonic, numero 21 del mondo , problema al gomito destro, ...

LIVE Fognini-Federer in DIRETTA : sfida titanica a Parigi-Bercy - l’azzurro cerca l’impresa contro il Maestro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Roger Federer, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo dell’anno. I due tennisti hanno raggiunto questo turno del tabellone senza giocare, visto che i rispettivi avversari (Fucsovics e Raonic) si sono ritirati ancora prima di scendere in campo. Per Fognini c’è la grande occasione di poter superare per la prima volta in carriera ...

LIVE Risultati Laver Cup 2018 - Europa-Resto del Mondo 7-8 : in corso Federer-Isner : ... Alexander Zverev , Europa, Kevin Anderson , Resto del Mondo, A seguire : Novak Djokovic , Europa, Nick Kyrgios , Resto del Mondo, Laver CUP 2018: Risultati 22 SETTEMBRE , Europa-Resto del Mondo 4-4, ...