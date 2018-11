Sull'ISS primo dialogo fra assistente digitale Cimon e astronauta : Novanta minuti di dialogo tra un uomo e un sistema di intelligenza articifiale in orbita da luglio. È ciò che è successo ieri, sul modulo Columbus della Stazione Spaziale Internazionale, tra l'...

Diletta Leotta sexy a Dubai - la bellissima giornalista in relax Sulle spiagge degli Emirati [VIDEO] : Diletta Leotta si mostra in bikini a Dubai, la sexy giornalista in vacanza se la spassa nella lussuosa meta vacanziera Diletta Leotta a Dubai. Approfittando della pausa della Serie A, la bellissima giornalista è volata negli Emirati Arabi dove si è mostrata in bikini sulle bianche spiagge della splendida meta vacanziera degli Emirati Arabi. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<<L'articolo Diletta Leotta sexy a Dubai, la ...

'Sostenibile' ma non etica. Sulla finanza - la Commissione europea fa il gioco delle lobby : Iscriviti alla newsletter Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile Dichiaro di aver letto e accettato l' informativa in materia di privacy Così le lobby del settore stanno ...

Auto - vendite in calo in Europa con i nuovi test Sulle emissioni : MILANO - I nuovi standard per omologare le vetture e provare le loro emissioni pesano sul mercato Auto europeo anche ad ottobre, con l'Italia che si muove in linea agli altri grandi Paesi nonostante ...

Anti-migranti e pro ruspe - polemica Sulla Pucciarelli a capo della Commissione Diritti Umani : Ma sta creando scalpore anche la nomina del senatore del Carroccio Pillon, noto per essere contrario a unioni civili e aborto, diventato componente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza

Bios - Tom Hanks è l'ultimo sopravvissuto Sulla Terra : ... il film era 'Cast Away',, ma ora il suo senso di isolamento è destinato ad aumentare esponenzialmente: sarà infatti il protagonista del film 'Bios', storia dell'ultimo essere umano rimasto al mondo. ...

Pucciarelli a capo della Commissione Diritti Umani - è polemica Sulla leghista anti-migranti e pro ruspe nei campi rom : Tutti i giorni un nuovo passo verso una deriva culturale e politica. Ma dove vogliono portare il nostro Paese?". E' l'attacco dell'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. +Europa: "Vero e proprio ...

Pomeriggio 5 - da Barbara D'Urso il siluro Sulla Marchesa d'Aragona : 'L'ha comprata' - accusa pesantissima : Archiviato il caso titolo nobiliare della Marchesa d'Aragona, per Daniela Del Secco le accuse ancora non sono finite. Infatti, argomento di discussione di oggi, martedì 13 novembre, di Pomeriggio ...

Decreto Genova - maggioranza battuta in Commissione Sull’emendamento Ischia : Durante la discussione nelle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato sugli emendamenti al dl Urgenze, riguardante Genova, la sicurezza delle infrastrutture, il terremoto di Ischia e del Centro Italia, la maggioranza - riferiscono fonti parlamentari - è andata sotto....

Michael Schumacher - la moglie Corinna in uno dei rarissimi aggiornamenti Sulla sua salute : “È un guerriero” : Dopo il terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, i dettagli sulla salute di Michael Schumacher, 7 volte campione del mondo di Formula 1, considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, sono sempre stati scarsi e vaghi, con la famiglia che preferisce tacere sui progressi delle sue cure. Ma a poco tempo dal 5° anniversario dell’incidente, Corinna Betsch, moglie del campione, ha ringraziato i sostenitori di tutto il mondo per il ...

Stazione Spaziale : organi su chip nello spazio - al via esperimenti Sulla ISS : Al via la prima fase di esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale relativi ad organi su chip, piccoli dispositivi con cellule umane disposte in 3D e della dimensione di una chiavetta USB che consentiranno, ad esempio, di sviluppare nuovi farmaci e studiare i processi di invecchiamento in condizioni di microgravità. Si tratta di un’iniziativa frutto di una collaborazione tra la NASA, il Centro Nazionale americano per ...

Rocco Casalino : “Non ho nessun problema a chiedere scusa. Ho vissuto Sulla mia pelle la discriminazione” : “Non ho mai visto quel video, ora mi urta vedermi dire quelle cose. E penso abbia urtato molte altre persone. Non ho nessun problema a chiedere scusa“. Così il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, a Che Tempo Che Fa, torna sul video che lo ha visto al centro di fortissime polemiche per le parole utilizzate nei confronti di portartori di Sindrome di Down e di anziani. “Sono omosessuale, figlio di emigrati in ...

F1 - i commissari si accaniscono Sulla McLaren : Alonso e Vandoorne penalizzati dopo il Gp del Brasile : Lo spagnolo e il belga sono stati penalizzati al termine della gara, ricevendo anche due punti di penalità sulla licenza Brutte notizie per la McLaren al termine del Gp del Brasile, Alonso e Vandoorne sono stati penalizzati perdendo posizioni nella classifica finale. photo4/Lapresse Lo spagnolo ha ricevuto cinque secondi di penalità per aver ignorato le bandiere blu, scendendo così dal sedicesimo al diciassettesimo posto, stessa sanzione ...