Maltempo in Sicilia | alluvioni lampo tra catanese e siracusano | vasti allagamenti a

Maltempo - arriva il fronte freddo e sullo Jonio esplodono furiosi temporali : Sicilia jonica in ginocchio - alluvione lampo tra Messina e Catania [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/4 ...

Maltempo Sicilia - il sindaco di Agrigento : “Sì alle agevolazioni nella finanziaria” : Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i comuni terremotati siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal Maltempo in Sicilia. E’ la proposta sostenuta, alla conta dei danni, dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che lunedi’ 19 novembre alle 16 incontrera’ con altri sindaci il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli nella Prefettura della Citta’ dei ...

Maltempo Sicilia : incontro alla Regione sugli interventi a Sciacca : Si è tenuto un incontro alla Regione Siciliana per discutere degli interventi contro il dissesto idrogeologico da realizzare a salvaguardia della popolazione e delle attività commerciali e agricole nel comune di Sciacca. A coordinare la riunione, ieri pomeriggio, il governatore Nello Musumeci. All’incontro nel palazzo d’Orleans hanno partecipato, tra gli altri, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il sindaco ...

Allerta Meteo - allarme per il Maltempo del weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

Maltempo Sicilia : riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo l’alluvione di inizio novembre : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 121 ‘Catanese’. Lo comunica Anas in una nota specificando che era stata chiusa dal km 204 al km 220, tra gli svincoli di Manganaro e Campofelice di Fitalia, a causa dell’esondazione dei torrenti San Leonardo, Buffa e Azirolo in seguito all’alluvione del primo fine settimana di novembre. L'articolo Maltempo Sicilia: riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo ...

Maltempo Sicilia : la Regione incontrerà i sindaci di Sciacca e Licata : Gli interventi per la sistemazione idraulica e contro il dissesto idrogeologico a Sciacca e Licata, che la Regione Siciliana dovra’ adottare a seguito dei danni causati dal Maltempo nelle ultime settimane, saranno al centro di due apposite riunioni, presiedute dal governatore Nello Musumeci, che si terranno domani pomeriggio a Palermo, a Palazzo d’Orleans. Oltre ai primi cittadini dei due Comuni agrigentini Francesca Valenti e ...

Maltempo Sicilia : riapre la SS188 anche in orario notturno : “Proseguono senza sosta gli interventi di Anas per il ripristino della transitabilita’ sulle strade statali interessate dalle eccezionali precipitazioni della scorsa settimana”. Lo rende noto la Societa’, sottolineando in una nota che “in particolare, la strada statale 188dir / C ‘Centro Occidentale Sicula’ e’ stata riaperta alla circolazione anche in orario notturno, in seguito all’apertura ...

Maltempo in Sicilia - straripa fiume a Mazara del Vallo. Si contano i danni : sfollati e barche affondate : Si contano i danni a Mazara del Vallo dopo l'ondata di Maltempo che ha colpito la città nelle ultime ore. La pioggia incessante caduta durante tutta la notte di ieri, secondo quanto comunicato dall'...

Maltempo in Sicilia : straripa fiume a Mazara del Vallo. Danni - sfollati e barche affondate : E' drammatica la situazione in Sicilia : gravi Danni a Mazara del Vallo per il Maltempo che ha colpito la città nelle ultime ore. La pioggia incessante caduta durante tutta la notte, secondo quanto ...

Maltempo Sicilia : riaperto il tratto della statale 189 dopo l’esondazione del fiume : Anas ha riaperto al traffico la strada statale 189 ‘della Valle del Platani’ che era stata chiusa, in seguito all’esondazione del fiume Platani, dal km 6,500 al km 16,700, tra Castronuovo di Sicilia e Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Le squadre e i tecnici di Anas sono al lavoro per il ripristino della transitabilità sulla rete stradale di competenza, interessata dalle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi. L'articolo ...

Maltempo in Sicilia - esondato il fiume Mazaro : allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà : Ancora Maltempo in Sicilia dove è esondato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo. Le immagini dei vigili del fuoco che sono intervenuti con squadre ordinarie e soccorritori acquatici. Salvate due famiglie in difficoltà L'articolo Maltempo in Sicilia, esondato il fiume Mazaro: allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo Sicilia - esonda fiume a Mazara del Vallo : sfollati e barche affondate - allerta anche per il fiume Delia [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo Sicilia - Ferrovie : “Verso la riattivazione della circolazione in tutta l’Isola” : Si completa, nel fine settimana, la riattivazione delle linee ferroviarie Siciliane ancora interrotte per le conseguenze dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha interessato la Sicilia la scorsa settimana. Dopo il completamento dei lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) fra Caltanissetta Xirbi e Fiumetorto, domani mattina riprendera’ la ...

Maltempo sull’Italia Occidentale - tra nuove esondazioni in Sicilia ed allagamenti in Liguria : Maltempo live Un minimo depressionario sul Golfo del Leone (1012 hPa) attiva un flusso di correnti di Scirocco sul Tirreno e sul Ligure con ancora rovesci o temporali intensi al Nord-ovest e tra le isole Maggiori. Da domani il tempo migliorerà sulla penisola salvo residua instabilità sulla Sicilia. radar della protezione civile delle 16.00 Ma guardiamo a quanto accaduto oggi partendo dalla Liguria ove si segnalano fenomeni marittimi ...