Carte di credito ai migranti finanziate da Soros | Giorgia Meloni cavalca una fake news

(Di giovedì 15 novembre 2018) Lo scorso 12 novembre 2018, presidente di Fratelli d'Italia, aveva pubblicato su Facebook un filmato in cui chiede risposte su una questione delicata, ovvero il caso dei richiedenti asilo trovati in possesso, alla frontiera con la Croazia, di una Mastercard con il simbolo della Unhcr. Dopo diverse analisi, è stato riscontrato che talidipotrebbero essereda George, filantropo e magnate che avrebbe come obiettivo quello di incentivare l'immigrazione incontrollata. Un dibattito simile a quello tirato in ballo su Fb dallaera stato sollevato, lo scorso 9 novembre, da Carlo Fidanza (Fdi) durante una discussione in tv a cui aveva preso parte Carlotta Sami (referente italiana dell'Unhcr).critica l'Unhcr Nel video su Facebook,biasima l'Unhcr per la richiesta fatta a Roberto Fico, presidente della Camera. ...