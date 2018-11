Cancro al pancreas | città illuminate di viola il 15 novembre

Attacco al Cancro al pancreas con ioni carbonio : Un ‘super–raggio‘ di ioni carbonio per colpire il tumore del pancreas , una delle neoplasie più gravi e difficilmente curabili che in Italia viaggia al ritmo di 13.300 nuove diagnosi stimate nel 2018, con 22 mila persone complessivamente colpite nel Paese. E’ la nuova sfida lanciata dal Cnao (Centro nazionale di adroterapia oncologica) di Pavia che ha avviato, in collaborazione con l’Irccs pavese Policlinico San ...

Tumori : mille nuovi casi Cancro pancreas al mese - nel Dna la “chiave” per batterlo : Non sono certo incoraggianti gli ultimi dati del registro Airtum sul cancro del pancreas. “Nel 2018 la stima è di 13.300 nuovi casi, cioè più di mille al mese in Italia. Con un lieve aumento nelle donne. Nel 2015 ci sono stati 11.400 decessi per questa malattia e le stime sulla sopravvivenza purtroppo sono ancora quelle di qualche anno fa: a 5 anni dalla diagnosi il dato è di circa l’8% e a 10 anni del 3%“. Parola di Giampaolo ...