La rabbia dei truffati dalle banche contro lo scudo nella manovra Il governo rievoca la

Carabiniere travolto dal treno a Caserta - già libero uno dei quattro ladri. La rabbia del padre del militare : È già libero uno dei quattro ladri che dopo aver seminato il panico a Caserta hanno innescato un inseguimento provocando la morte del Carabiniere Emanuele Reali. Per Cristian Pengue, 22...

Prova di forza di Salvini - rabbia dei 5 Stelle. Parlamento appeso a un'intesa politica che non c'è : Una farsa che rischia in un battibaleno di trasformarsi in tragedia. È sera quando Matteo Salvini piomba in Senato. Convoca le telecamere per esultare per l'imminente apProvazione del decreto Sicurezza. Poi trasloca in aula, dove si divide tra i banchi del governo e momenti d'ilarità tra i banchi dei suoi. Una pura ostentazione di forza, una costruzione simbolica della leadership che ribalta il tavolo fino a quel momento imbandito ...

Maltempo : rabbia dei parenti ai funerali delle vittime di Casteldaccia - 'lo Stato assente' : rabbia contro lo Stato ai funerali dei 9 morti nella villetta di Casteldaccia sommersa dalla piena di un torrente. 'Non c'era nessun del governo nazionale. Siamo stati abbandonati come sempre, la ...

Sicilia - la rabbia dei sopravvissuti "Non avvertiti del rischio". Video : "Se c'era questo pericolo, perché non ci hanno avvertito?". rabbia dei sopravvissuti alla tragedia di Casteldaccia (Palermo). I testimoni: "Sorpresi dall'acqua mentre eravamo a cena" Segui su affaritaliani.it

Prescrizione - altolà di Bongiorno : 'Un'atomica sui processi'. Bonafede : 'bomba è rabbia dei cittadini' : Braccio di ferro tra il ministro della P.A e il Guardasigilli sul blocco della Prescrizione dopo il primo grado. Critiche anche da Pd e Forza Italia -

Bongiorno-Bonafede - lite sulla prescrizione 'Sarebbe un atomica'. La replica 'Esplode solo la rabbia dei cittadini' : ROMA - Giulia Bongiorn o e Alfonso Bonafede si scontrano duramente sul blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Un nuovo capitolo della guerriglia ormai quotidiano fra Lega e ...

La rabbia dei figli di una vittima : "Fa più scalporeun killer con la pelle nera piuttosto che Igor" : A Bologna udienza preliminare per il killer di Budrio."Non voglio un processo pubblico" è stata una delle poche frasi pronunciate. In aula la rabbia di Francesca ed Emanuele, i figli di Valerio Verri, la guardia ecologica volontaria uccisa l'8 aprile 2017 aPortomaggiore

Tap - la rabbia dei grillini contro M5S : a Melendugno bruciate tessere elettorali e foto dei politici : Gesto forte di alcuni attivisti che partecipano alla manifestazione No Tap a San Foca di Melendugno (Lecce) hanno bruciato le proprie tessere elettorali e le foto che ritraevano i volti dei...

La rabbia dei No Tap sul M5s. Conte fa scudo : "Colpa mia" : L'ira del Salento non si è fatta attendere e si è abbattuta sul Movimento 5 Stelle. Nonostante il maltempo, i comitati No Tap si sono trovati sul lungomare di San Foca a Meledugno, in provincia di Lecce, per protestare contro l'annuncio del Governo lega-stellato di realizzare il gasdotto trans-adriatico. Gli attivisti hanno strappato le tessere elettorali e bruciato le bandiere del M5s. Un gruppo ha dato alle fiamme anche i manifesti con i volti ...

