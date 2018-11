Moto3 | GP Malesia 2018 | risultati e classifiche qualifiche Pole di Jorge Martin davanti

oasport

(Di sabato 3 novembre 2018) E’ semprea fare la voce grossa quando si tratta di spingere e massimizzare la prestazione nella minima cilindrata. Il pilota spagnolo della Honda, leader della graduatoria generale, conquista l’undicesimastagionale nelledel GP della, penultima prova del Mondialedi, con il crono di 2’11″731 a precedere la coppia di italiani composta da Marco Bezzecchi (a 0″032) e da Tony Arbolino (a 0″334). Un riscontro che fa capire come domani assisteremo ad un grande duello tra i due in lizza per il campionato.al cardiopalma in cui entrambi si sono giocati le proprie chance all’ultimo giro non senza qualche rischio per il romagnolo sulla KTM. Il “Bezz“, infatti, è riuscito per pochi secondi a completare il giro di lancio prima che venisse esposta la bandiera a scacchi, per le ...