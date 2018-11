Napoli | Hamsik | ' Qui mi manca solo lo scudetto | ma so che è possibile Il PSG? Bello

Napoli - l’agente di Hamsik : “Addio a gennaio? Voci ridicole” : Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 riguardo le Voci relative ad un possibile addio già a gennaio del calciatore. Le Voci parlano di un ritorno di fiamma di alcuni club cinesi, pronti ad acquisirne le prestazioni già dalla prossima sessione di mercato invernale. “Marek è concentrato sul lavoro con il Napoli, le Voci […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Addio ...

Hamsik raggiunge Bruscolotti : record di presenze col Napoli : Infatti, ospite a Canale 21 al programma Campania Sport, ha dichiarato: ' 511 partite per Hamsik? Per carità, è un ottimo calciatore e un uomo per bene, ma questo è un numero falsato. Io ci ho ...

Napoli - Hamsik : 'Con la Roma due punti persi' : Napoli - ' Sono orgoglioso di aver raggiunto una leggenda come Bruscolotti '. Così Marek Hamsik ha celebrato oggi sul suo sito ufficiale il traguardo delle 511 presenze con la maglia del Napoli che da ...

Napoli - Hamsik raggiunge Bruscolotti : 511 presenze in azzurro : “Sono orgoglioso di aver raggiunto una leggenda come Bruscolotti“. Così Marek Hamsik ha celebrato oggi sul suo sito ufficiale il traguardo delle 511 presenze con la maglia del Napoli che da ieri lo pone in testa alla classifica all time delle presenze in azzurro insieme a Bruscolotti. Un primato reso però meno felice dal risultato della sfida contro la Roma: “Per come è stata condotta la partita – ha detto – ...

Diretta/ Napoli Roma (risultato live 0-1) info streaming video tv : Olsen salva su Hamsik : Diretta Napoli Roma streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, posticipo della 10^ giornata di Serie A (oggi 28 ottobre)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:57:00 GMT)

Napoli - l’agente di Hamsik : “Futuro? Non si può sapere” : Napoli– Doveva partire nella scorsa estate, quando dalla Cina gli fecero un’offerta irrinunciabile per la maggior parte dei giocatori. Marek Hamsik ci ha pensato, molto, valutando seriamente l’ipotesi di partenza. Il suo addio sembrava imminente, ma l’arrivo di Ancelotti in panchina lo convinse a rimanere, forse, per un’ultima stagione, per dare l’assalto a quello scudetto […] L'articolo Napoli, ...

Napoli - Hamsik : 'Grande dispiacere ma ci giochiamo tutto in casa. Io in Cina? Potevo andare poi...' - : Marek Hamsik, capitano del Napoli, dopo il match di Champions League con il PSG è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'Sono ex compagni di squadra, ci sta. E' venuto anche Cavani a salutarci. Sicuramente è bello incontrarlo, sfidare questa squadra di campioni. E' stata una bella serata. Fa male perdere due ...

Psg Napoli : Carlo Ancelotti e Marek Hamsik in conferenza stampa LIVE : LIVE 18:18 23 ott Che emozione è tornare a Parigi? Ancelotti: "Diciamo che sono emozioni contrastanti. Qui ho giocato l'ultima di Champions col Bayern, un ricordo non piacevole. Ma esperienza molto ...

Live Udinese-Napoli 0-1 Entra Hamsik per Milik : Va in scena alla Dacia Arena di Udine l'anticipo del sabato sera alle ore 20.30 tra Udinese e Napoli; i friulani vengono da 3 sconfitte consecutive con Lazio, Bologna e Juventus, e cercano i 3...

Calciomercato Napoli - Hamsik - parla il padre : «Difficile dire se resterà» : Napoli - " Napoli è una città cara ed importante per Marek che sta disputando la 12esima stagione in azzurro. Marek dice sempre che non è solo slovacco, ma anche napoletano" . Richard Hamsik , padre ...

Serie A Napoli - Richard Hamsik : «Marek dice che non è solo slovacco - ma anche napoletano» : Napoli - " Napoli è una città cara ed importante per Marek che sta disputando la 12esima stagione in azzurro. Marek dice sempre che non è solo slovacco, ma anche napoletano" . Richard Hamsik , padre ...

Hamsik deluso dalla sua Slovacchia. Ma deve cambiare passo anche a Napoli : L'impresa non gli è riuscita. Avrebbe voluto regalare alla sua Slovacchia la promozione nell'Europa dei grandi. Ma la sconfitta rimediata contro la Repubblica Ceca ha complicato parecchio i piani di ...

Napoli - Hamsik sul cammino in Champions : ” Con il Liverpool gara fantastica - ora testa al Psg” : Dal ritiro della nazionale slovacca, Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha parlato del cammino in Champions League della sua squadra: “Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La loro forza offensiva è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto. Purtroppo con la Stella Rossa non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle ...

Napoli - Hamsik : 'La Juventus non è imbattibile' : BRATISLAVA, SLOVACCHIA, - 'Il campionato italiano è tra i migliori al mondo. Non c'è solo la Juve, ci sono altre squadre forti come la Roma, le due milanesi, è un torneo equilibrato anche se la Juve ...