Almeno due problemi con la fotocamera di Honor 10 oggi 24 ottobre

Migranti - naufragio nel mar Egeo : Almeno due morti : almeno 2 persone sono morte a seguito del naufragio di un barcone di Migranti nel mar Egeo, diretto all'isola greca di Kos. Il natante, lungo circa 6 metri, è affondato circa 50 metri al...

Previsioni Meteo - svolta fredda per l’Europa dal 22 Ottobre : in arrivo Almeno due ondate di freddo artico [MAPPE] : 1/7 ...

Inondazioni in Tunisia : Almeno due morti - tra cui un bimbo di 6 anni : Improvvise Inondazioni hanno colpito la Tunisia centrale: almeno due persone hanno perso la vita, e tra queste anche un bambino di 6 anni, secondo quanto reso noto dal ministero dell’Interno di Tunisi. Un’altra tragedia dopo meno di un mese dall’alluvione che ha ucciso almeno 5 persone nella regione nord-occidentale di Capo Bon. Il piccolo è morto nella regione di Sidi Bouzid, mentre un uomo di 40 anni risulta disperso nella ...

Accuse di stupro : Ronaldo pronto a una battaglia legale di Almeno due anni : Un selfie in auto senza sorriso. Ma Cristiano Ronaldo ostenta serenità. L'inchiesta per la presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga avvenuta nel 2009 non sarà chiusa in tempi brevi. Ci ...

Pd - Calenda 'Il partito è come l orchestra del Titanic. Evitiamo Almeno di presentare due contromanovre' : Sarà perché è iscritto al Pd solo da pochi mesi - ha preso la tessera dopo la sconfitta del 4 marzo - ma Carlo Calenda riesce a parlare del partito e del suo dibattito interno sempre con grande ...

Stupro Cristiano Ronaldo - tempi lunghissimi : battaglia legale di Almeno due anni : Stupro Cristiano Ronaldo – Dopo la pausa per lasciare spazio alla Nations League, si torna in campo par il campionato di Serie A, in particolar modo la Juventus dovrà vedersela con il Genoa. Ma a tenere banco in questi ultimi giorni sono state anche le accuse di Stupro nei confronti del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, una battaglia legale che potrebbe protrarsi per oltre due anni. Lo riferisce al Correio da Manhã una fonte ...

Todt va a trovare Schumacher Almeno due volte al mese : Il presidente della FIA Jean Todt ha detto di andare a far visita al suo amico Michael Schumacher almeno due volte al mese. L’ex-boss del pluricampione tedesco in Ferrari è sempre stato un amico intimo suo e della sua famiglia e uno dei pochissimi cui è permesso entrare nella loro casa. Le condizioni di Schumacher dopo […] L'articolo Todt va a trovare Schumacher almeno due volte al mese sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Uragano Michael si abbatte su Florida e Georgia : Almeno due morti e 380mila persone al buio. Venti a 247 km/h : L’Uragano Michael, definito il “peggiore degli ultimi 100 anni“, si è abbattuto sul sud-est degli Stati Uniti causando almeno due morti e lasciando migliaia di persone al buio. Le due vittime sono una bambina di 11 anni, uccisa in Georgia da un albero che si è abbattuto sulla sua abitazione, e un uomo, schiacciato dal tetto della propria casa a Greensboro in Florida, crollato sempre a causa di un tronco ...

Netflix conferma La casa de Las Flores 2 e 3 - Almeno altre due stagioni per la serie messicana : La casa de Las Flores 2 e 3 arriveranno su Netflix rispettivamente nei prossimi due anni: la piattaforma ha annunciato la decisione di rinnovare la serie messicana creata e diretta da Manolo Caro, che si è rivelata uno dei grandi successi di quest'ultimo periodo. I 13 capitoli che compongono la prima stagione della serie, dedicata alle vicissitudini di una famiglia proprietaria di un prestigioso negozio di fiori, si sono conclusi con ...

Scontro fra due auto dopo un matrimonio : Almeno 20 morti a New York : NEW York almeno 20 morti: la polizia dello Stato di New York ha comunicato che nel pomeriggio di sabato un incidente a circa 60 km dalla città di Albany ha causato una strage. Una limousine che ...

Almeno due morti e due feriti in un incendio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuovi dettagli su Huawei Watch GT - che arriverebbe in Almeno due varianti : Spunta qualche nuovo dettaglio su Huawei Watch GT, il prossimo smartWatch della casa cinese che potrebbe arrivare in almeno due varianti, Classic/Fashion e Sport. L'articolo Nuovi dettagli su Huawei Watch GT, che arriverebbe in almeno due varianti proviene da TuttoAndroid.

Dudelange-Milan - Gattuso : “Higuain poteva fare Almeno due gol - ma l’importante era vincere” : Al termine del match vinto contro il Dudelange, Rino Gattuso si è soffermato sulla prestazione della sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan ha riconosciuto che la sua squadra non ha offerto una prestazione indimenticabile, ma ci ha tenuto a sottolineare che contava vincere. In basso, le parole dell’allenatore rossonero. Gattuso: “Castillejo entra prima degli altri in condizione, ma sono contento di ...

Un chirurgo e la sua fidanzata attraevano con il loro bell'aspetto donne in casa e le violentavano : Almeno due vittime : Un noto chirurgo ortopedico americano, nonché volto televisivo di alcuni reality show, e la sua compagna sono accusati di aver drogato e stuprato almeno due donne nella contea di Orange County, in California.Il dottor Grant Robicheaux, 38 anni, apparso nel programma tv "Online Dating Rituals of the American Male" assieme alla fidanzata Clarissa Grant, 31, stando a quanto riporta Abc News sono stati arrestati la scorsa settimana con le ...