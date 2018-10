Pensioni | Quota 100 ' temporanea' secondo Moody' s ma il Governo tira dritto

Pensioni e Legge di Bilancio 2019 : nuova apertura su Quota 41 e AdV : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 23 ottobre 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti in merito alla vicenda dei lavoratori precoci [VIDEO] e dell'adeguamento all'aspettativa di vita, dopo l'incontro di ieri tenutosi tra il Ministro del Lavoro Di Maio ed i rappresentanti della Quota 41. Nel frattempo i sindacati avanzano nuove proposte d'intervento sul comparto previdenziale e chiedono di poter avviare il confronto con il Governo, ...

Pensioni anticipate quota 41 e lavoro over 30 - per Mosi : 'Assurde discriminazioni per età' : A lanciare un nuovo appello al Governo questa volta è stato Christian Mosi fondatore e Presidente dell'Associazione lavoro over 30, che attraverso un comunicato spiega quanto sia assurdo continuare a parlare di eta' come discriminante sia per la pensione che per le assunzioni. Mosi ha spiegato a 'Pensionipertutti' come vi sia un fil rouge a legare la lotta dei 'quarantunisti' che ieri hanno incontrato Di Maio allo scopo di far passare la quota ...

Pensioni : uscite anticipate con Quota100 - penalizzazione fino al 21% : Una nuova picconata alla riforma delle Pensioni targata Fornero punta a “congelare” il pensionamento per anzianita'. Poi una nuova stima relative alle Pensioni anticipate con la quota 100, una delle misure principali della manovra del governo gialloverde. In attesa della definizione della legge di Bilancio 2019, che il Governo Conte dovrebbe inviare al Parlamento entro la fine di ottobre, sono queste le due novita' emerse ieri dal fronte ...

QUOTA 100 E RIFORMA Pensioni/ Come funzionano le finestre trimestrali previste nella Manovra 2019 : La RIFORMA delle PENSIONI basata su QUOTA 100, secondo quanto ipotizzato con la Manovra 2019, prevede che ci siano delle finestre trimestrali per accedere alla quiescenza(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni - tutte le opzioni per chi non ha diritto alla quota 100 : A quanti anni può lasciare il lavoro chi non rientra tra i beneficiari della così detta quota 100? Ecco le possibili...

Pensioni - slitta quota 100 per gli statali : niente ritiro dal lavoro prima di giugno 2019 : La riforma delle Pensioni e l'avvio del superamento della legge Fornero, con l'introduzione di quota 100, dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2019. Ma non per tutti: i dipendenti pubblici, infatti, probabilmente dovranno dare un preavviso di tre mesi prima di ritirarsi dal mondo del lavoro in anticipo. Per loro, quindi, la quota 100 scatterebbe non prima di giugno.Continua a leggere

RIFORMA Pensioni E MANOVRA 2019/ Quota 100 - Quota 41 e Opzione donna : i rilievi di Damiano : Non c’è solo Quota 100 come misura di RIFORMA delle PENSIONI nella MANOVRA 2019. Per questo Cesare Damiano dubita che le risorse possano bastare(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:31:00 GMT)

RIFORMA Pensioni E MANOVRA 2019/ Quota 100 e il rischio della clausola compensativa (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100 sarà strutturale oppure sperimentale? Il dubbio viene a Moody’s vedendo i saldi della MANOVRA e ci potrebbe essere una clausola compensativa. Quanto scritto da Moody’s nel report con cui è arrivato il downgrade sull’Italia ha portato Il Sole 24 Ore a porsi una domanda: Quota 100 sarà una misura sperimentale o strutturale? L’agenzia di rating ha infatti scritto che l’intervento di RIFORMA delle ...

Pensioni - chi sceglie la "quota 100" dovrà ancora aspettare (e dare un preavviso) : Le prime uscite anticipate per i pensionati del pubblico impiego ci saranno solo a partire dal mese di giugno 2019: ecco le...

Quota 100 e Riforma Pensioni/ I problemi di sostenibilità del sistema previdenziale italiano (ultime notizie) : Nella manovra 2019 ci sarà la Riforma delle pensioni con Quota 100. La sostenibilità del sistema previdenziale italiano è già però debole secondo uno studio(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:02:00 GMT)

Quota 100 e Riforma Pensioni/ Da 32.500 fino a 100.000 euro di costi per lo Stato : Quota 100, misura principale della Riforma delle pensioni contenuta nella Manovra 2019, avrebbe dei costi per lo Stato che possono arrivare fino a 100.000 euro a persona(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Pensioni - Quota 100 'cara' per chi ha versato tanto e vuole uscire prima : In tema Pensioni, in attesa della versione finale del disegno di Legge di Bilancio 2019 che il Governo gialloverde sara' chiamato a trasmettere al Parlamento entro fine mese, fanno discutere i tagli degli assegni a cui andranno incontro i lavoratori che sceglieranno di uscire dal mercato del lavoro attraverso il nuovo provvedimento di Quota 100. Un articolo pubblicato sul numero odierno del quotidiano 'Il Sole 24 Ore' lunedì 22 ottobre ha ...

Pensioni - Durigon : ‘Blocco del cumulo per quota 100 - non tutti la utilizzeranno’ : Le Pensioni con la quota 100 del Governo Conte destinate all’insuccesso come l’Ape volontaria del Governo Renzi. E’ ancora tutto da capire il destino della nuova misura previdenziale che trovera' spazio nella legge di Bilancio 2019 e che sembra ridimensionata rispetto alle attese di migliaia di lavoratori. Potra' uscire dal lavoro con la nuova norma soltanto il 60 o il 70% dei lavoratori interessati. La platea dei beneficiari risulterebbe così ...