Borse in rosso | future sul Dow Jones cedono 300 punti | tutto è iniziato in Cina

Borse europee in rosso. Spread in altalena : I principali listini azionari europei tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio. L'Italia ha risposto alla lettera dell'Ue ribadendo le cifre sulla manovra . Oggi ...

Borse europee - avvio in rosso Lo spead risale sopra quota 310 : Listini europei negativi a causa delle tensioni tra Italia e Ue sulla manovra e tra Trump e Cina. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 311 punti, contro i 302 della chiusura di ieri e anche sopra i massimi della giornata. Il rendimento del Btp decennale si attesta Segui su affaritaliani.it

Borse europee chiudono in rosso sulla scia di Wall Street - spread a 302 punti : Anche Piazza Affari termina in rosso dopo la lettera inviata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Commissione europea sulla manovra. L'Ftse Mib a -0,6% sotto quota 19.000 punti, ai minimi da ...

Borse - Piazza Affari in rosso : Def alla prova dei conti : Giornata negativa per Milano che chiude con una perdita dell'1,8% la penultima seduta della settimana: ecco come è andata la...

Borse in rosso. Tassi BTp in asta al top dal 2013 - spread torna sopra a 300 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite della vigilia a Wall Street, i future sono ancora in rosso. A Piazza Affari crolla Carige dopo il declassamento di Fitch...

Spread oltre i 305 punti - oggi l’asta dei Btp. Borse europee tutte in rosso dopo il tonfo di Wall Street : Apertura sopra quota 300 punti base per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si è poi allargato fino a 307 punti col rendimento del decennale italiano al 3,54%. oggi è in agenda un nuovo test impegnativo dopo l’asta dei Bot che mercoledì ha visto i rendimenti raddoppiare rispetto a settembre toccando quota a 0,949%: il Tesoro offrirà in asta tra 5 e 6,5 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine tra cui il nuovo Btp triennale ...

Borse Asia in rosso - Tokyo cede il 3 - 89% : 6.51 Borse Asiatiche in rosso dopo il crollo del Dow Jones (-3,1%) e del Nasdaq (-4%) a Wall Street. A metà seduta l'indice Nikkei della Borsa di Tokyo perde il 3,89%. Male anche le altre piazze: Hong Kong cede il 3,19% e Shanghai ha aperto in perdita di 23,04 punti. Oltre al tonfo di Wall Street, le Borse sono penalizzate dai timori per le relazioni commerciali tra Usa e Cina.

Borse europee chiudono in rosso - tonfo per Milano; spread a 307 punti : Le Borse europee chiudono in rosso per i timori sul caso Italia. tonfo per Milano, maglia nera, che cede il 2,43% affossata dallo spread, tornato sopra quota 300. I mercati tremano per la manovra in ...

Spread apre in area 300. Borse - partenza in rosso dopo mosse della Banca centrale cinese : Attesa un’apertura negativa per le piazze azionarie europee dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. Shanghai chiude in forte calo (-3,4%)...

Borse asiatiche in rosso. Tokyo chiusa per festività : I principali listini asiatici avviano la settimana facendo segnare variazioni negative. Weekend lungo invece per la Borsa di Tokyo che rimane chiusa per festività e riaprirà regolarmente i battenti ...

Borse - Piazza Affari in rosso : banche e STM sul fondo : Milano chiude la settimana in perdita: la seduta di venerdì si conclude con un -1,3%. Sui mercati pesa ancora il braccio di...

Borse - Milano ancora in rosso Citi : "Scontro con Ue?Spread a 350" : Un'altra seduta negativa per la Borsa di Milano, gli indici azionari viaggiano infatti in territorio negativo, un andamento che andrebbe a concludere una settimana complessivamente in rosso per la piazza azionaria di Milano. Spread in calo sotto 280 punti base. Segui su affaritaliani.it