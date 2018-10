Astronomia | compilato il primo catalogo di “superflare” generati dalle nane rosse

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) I “superflare“, esplosioni di energia che si generano, le stelle più abbondanti e longeve della Via Lattea, mettono a dura prova i pianeti che le circondano, rendendoli inabitabili: i campi magnetici non uniformi dellepossono innalzarsi al di sopra della superficie delle stelle, generando appunto una sorta di esplosione di energia. Sull’Astrophysycal Journal è stato pubblicato undi questi fenomeni, chiamato HAZMAT (Habitable zones and M dwarf activity across time),grazie all’archivio di dati raccolti da Galex, il telescopio spaziale della NASA attivo dal 2003 al 2012. I ricercatori hanno utilizzato i dati di Galex relativi a 376esaminate nello spettro Uv, scoprendo che i flussi di luce ultravioletta provenientistelle influenzano in modo determinante l’atmosfera dei pianeti e possono ...