Orban vieta insegnamento della teoria del gender nelle università

Costituzione Ungheria : “vietato dormire per strada”/ Orban contro i clochard : la replica - “strutture penose” : Il parlamento ungherese ha reso operativa la legge che vieta ai senzatetto di dormire per le strade, assicurando abbastanza strutture per accoglierli tutti(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:03:00 GMT)