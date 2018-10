Costa | La Tap si deve fare | è questione di legge

Il governo scopre che rinunciare al Tap Costa troppo. Il gasdotto si farà : Spiega Barbara Lezzi, ministra per il Sud del governo gialloverde: "Nelle prossime 24-36 ore prenderemo una decisione, ma il sentiero è molto stretto. Resta un'opera non strategica scelta da un altro governo e agevolata da un altro governo. Abbiamo fatto adesso questa analisi dei costi dall'interno dei ministeri. Questi costi il Paese non può permetterseli e noi non ce la sentiamo di addossarli sui cittadini. ...

Tap - i ministri Lezzi e Costa : “Abbiamo mani legate - no alternative”. Il sindaco di Melendugno : “Servono indagini” : Dopo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, si è svolto un incontro sul Tap. Presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, con i parlamentari pugliesi del M5S e il sindaco di Melendugno, Marco Potì. Al termine Lezzi ammette che per lo stop all’opera ci sono poche speranze: “Purtroppo il sentiero è molto stretto, ci sono ancora delle verifiche che verranno svolte nelle prossime 24-36 ore e che ...

Quanto Costa davvero tappare le buche stradali. L'analisi della Stampa : Voragini, asfalto dissestato, deviazioni, strade chiuse e sensi unici alternati. Praticamente, un campo minato. Roma non è che l’esempio più eclatante della situazione delle strade nelle città italiane. Ma non è la sola ad avere questi problemi, purtroppo. E' una situazione di emergenza un po’ in tutto lo Stivale e ne va della sicurezza dei milioni di cittadini che ogni giorno percorrono le ...

Il ministro Sergio Costa ad Affari "Tap? Ho chiesto nuove verifiche" : "Per quanto riguarda il gasdotto Tap, limitatamente alla mia competenza, stiamo verificando fino in fondo se la valutazione di impatto ambientale è adatta a quel ramo di mare sul quale il Tap interviene: ho chiesto verifiche sulla posidonia e cymodocea che organi scientifici hanno rappresentato essere presente in quel braccio di mare. Se così fosse, secondo le direttive Ue quella parte dovrebbe essere protetta e occorrerebbe ...

PECHINO EXPRESS 2018/ Prima tappa - coppie e concorrenti : foto - le massime di CostantOsho : PECHINO EXPRESS 2018, anticipazioni e diretta Prima tappa: coppie, gara e itinerario. I biaggiatori, guidati da Costantino Della Gherardesca, partono dal Marocco.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:05:00 GMT)

Vuelta 2018 - tappa 17. Le pagelle di Angelo Costa : Woods chiude alla perfezione la lunga fuga di giornata. Nibali c'è col cuore e con la testa, un po' meno con le gambe Vuelta 2018, oggi tappa 18. Orari tv, percorso e favoriti

Ambiente : Costa incontra deputati M5s Sicilia - su tappeto rifiuti e bonifica coste (2) : (AdnKronos) - Secondo i dati dell'Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull’Ambiente ed il territorio (Irssat) l'Isola è a rischio desertificazione. Il processo interessa il 70 per cento del territorio Siciliano: è il dato più alto della media europea e nazionale. Secondo il deputato regi

Ambiente : Costa incontra deputati M5s Sicilia - su tappeto rifiuti e bonifica coste : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - La conservazione della biodiversità, il contrasto del processo di desertificazione in atto, la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e un focus specifico sul sistema dei parchi naturali e delle riserve in Sicilia. Sono alcuni dei temi che domani saranno a

Vuelta 2018 - le pagelle della tappa 14 di Angelo Costa : Yates non spreca nulla: sua la frazione e la maglia rossa Vuelta 2018, tappa 15. Orari tv, percorso e favoriti Vuelta 2018, classifica e risultati dopo la tappa 14

Vuelta 2018 - le pagelle della tappa 13 di Angelo Costa : Quintana ottiene il massimo col minimo sforzo. Aru battuto, ma non travolto Vuelta 2018, tappa 14. Orari tv, percorso e favoriti Vuelta 2018, classifica e risultati dopo la tappa di oggi

Vuelta 2018 - le pagelle di Angelo Costa dopo la tappa 4 : Dieci al Ben King, vincitore della tappa. Sette a Kwiatkowski: pochi amici in gruppo, ma grande sicurezza Vuelta 2018, classifica e risultati dopo la tappa 4

Costa Rica - 25enne violentata e uccisa durante le prima tappa del suo giro del mondo : Il sogno di una vita, un viaggio da sola in giro per il mondo, si è trasformato in un incubo mortale alla prima tappa. Ha destato molta impressione la storia di Maria Malthus Tenorio, la cantante e musicista messicana di 25 anni che aveva cominciato da una settimana un lungo tour. Un'esperienza unica che la giovane aveva intenzione di raccontare, tappa dopo tappa, sui social. La sua avventura si è bruscamente interrotta in Costa Rica - sulla ...

