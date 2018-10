Bari | il presidente dell Amiu Persichella ' Al molo con Repubblica per pulire la città'

Martina ColomBari presidente della Divisione calcio femminile/ La Figc candida l’ex Miss Italia : Martina Colombari presidente della Divisione calcio femminile: la Figc candida l’ex Miss Italia. L'ultima idea della Federazione per rilanciare il pallone rosa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:09:00 GMT)

Calcio - la FIGC candida Martina ColomBari come presidente della Divisione femminile? : Tra una settimana esatta, martedì 9 ottobre, a Cremona verrà eletto il presidente della Divisione Calcio Femminile: secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la FIGC starebbe pensando a Martina Colombari, moglie dell’attuale vicecommissario federale Alessandro Costacurta. Il noto quotidiano milanese anticipa anche che il nome di Walter Veltroni potrebbe essere preso in considerazione per ricoprire un ruolo all’interno della ...

In manette Cosmo Giancaspro - ex presidente del Fc Bari : Un vero e proprio terremoto ha scosso il mondo del calcio. L'ex presidente del Fc Bari 1908 , Cosmo Giancaspro è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza . Ora è ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta, in relazione al ...

Bancarotta fraudolenta della società Finpower : arrestato l’ex presidente del Bari calcio Cosmo Giancaspro : Le carte erano pronte da mesi, pare da fine agosto. L’arresto è arrivato nel primo pomeriggio di mercoledì 26 settembre. I finanzieri del nucleo tributario di Bari hanno dovuto cercarlo qualche ora nella Capitale prima di poterlo arrestare. Cosmo Antonio Giancaspro, ex patron del Bari calcio, è finito ai domiciliari. L’accusa è di Bancarotta fraudolenta. I reati contestati nell’ordinanza riguardano il crac della società ...

Bari - consegnato lo stadio San Nicola al presidente De Laurentiis : Effettuato il passaggio di consegne che lascia alla società SSC Bari lo stadio San Nicola. La convenzione - valida fino al 31 dicembre - verrà prorogata. L'articolo Bari, consegnato lo stadio San Nicola al presidente De Laurentiis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

82.a edizione della Fiera del Levante di Bari discorso del Presidente Nuova Fiera - Alessandro Ambrosi : ... ognuno nella sua sfera di competenze, perché se definitiva ripresa economica ci sarà, sarà grazie ai posti di lavoro che arriveranno dalle imprese e che consentiranno all'economia di rimettersi in ...