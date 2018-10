Torna la tensione sui Btp | lo spread supera quota 305

Instict Torna su Rai2 e riparte da una forte tensione sociale : anticipazioni 7 e 14 ottobre : I crime tornano su Rai2 riempendo il vuoto lasciato nei fine settimana estivi e, insieme ai vari NCIS, questa sera andrà in onda anche Instict. La prima stagione della serie aveva fatto il suo debutto la scorsa primavera sulla seconda rete Rai ma poi è andata in pausa a fine maggio con la promessa di tornare ad agosto. Così non è stato e i fan hanno dovuto attendere fino a questa sera per riprendere la visione della prima stagione ...

Da Criminal Minds 13 a NCIS 15 e 9-1-1 : il fine settimana ad alta tensione di Rai2 sta per Tornare : La Pallavolo è solo un amaro ricordo per il pubblico di Rai2 che finalmente potrà tuffarsi nel suo amato pomeriggio crime proprio a partire da questo venerdì 5 ottobre e dall'attesa Criminal Minds 13 slittata già per due settimane. L'attesa è finita e dopo un'estate di repliche e tappabuchi, alcuni davvero interessanti, la rete giovane di casa Rai ha deciso di schierare il suo poker d'assi e non solo visto che in questi mesi, tra autunno e ...

Torna la tensione sui mercati : Spread sopra 280 - Borsa in calo : Poi è arrivato l'annuncio a sorpresa del rientro anticipato a Roma del ministro dell'economia Giovanni Tria che dunque non parteciperà domani alla riunione dell'Ecofin. A Milano l'indice guida Ftse ...

Tensione sui conti italiani - lo spread Torna a salire : primo test europeo per la 'manovra' : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

Tensione sui conti - lo spread Torna a salire. Oggi primo test europeo per la manovra : Non si arresta il nervosismo attorno ai titoli italiani sul mercato secondario telematico dei titoli di Stato dopo l’approvazione delle Nota al Def e lo sfondamento dell’obiettivo di deficit. In avvio di seduta i titoli italiani continuano ad essere protagonisti in negativo sul mercato con il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark ...

Amazon - scontro sui turni. Torna la tensione in vista del Black Friday : Lo stabilimento Amazon di Castel San Giovanni a Piacenza (LaPresse/Stefano Cavicchi) Torna a soffiare aria di tempesta nel più grande magazzino di Amazon in Italia. Mentre si avvicina ad ampie falcate la stagione più calda dell’anno per il gigante dell’ecommerce, tra Black Friday e regali di Natale, si accende lo scontro sui turni di notte dei lavoratori nell’impianto di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. L’accordo siglato a fine ...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza agli italiani'. Vertice a Palazzo Chigi. Torna la tensione con Salvini Video : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Manovra - stop all'aumento dell'Iva. Di Maio-Salvini - Torna la tensione : Questa mattina ci sarà un vertice di governo al quale parteciperanno, oltre allo stesso ministro dell'Economia, il presidente del Consiglio e i rappresentanti economici dei due partiti, Massimo ...

Tensione sul volo Lamezia-Roma - Pupo intona 'Su di noi' e Tornano i sorrisi : Sull'aereo Alitalia si erano scaldati gli animi per colpa di scambi di posto e ritardi. Il cantante, dopo qualche battuta in francese, si è esibito dal microfono delle hostess con uno dei suoi brani più celebri