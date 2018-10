Manovra | bocciatura Ue entro fine mese se Roma non la cambia

Manovra - la Commissione Ue e la bocciatura a tempo record : 'Italia spazzatura' - come ci puniscono : Entro la fine di questa settimana ci si aspetta già la comunicazione della Commissione europea sul respingimento della bozza del piano di bilancio del governo gialloverde. Infatti, l'esecutivo di ...

Manovra - Ufficio parlamentare di bilancio contro il governo : “Nessuna informazione obsoleta dietro la nostra bocciatura” : “Nessuna informazione obsoleta all’origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019″. A una settimana dalla bocciatura delle previsioni inserite dal governo nella Nota di aggiornamento al Def, l’Ufficio parlamentare di bilancio pubblica un comunicato durissimo contro il governo che nel Documento programmatico appena inviato a Bruxelles sembra attribuire alle “informazioni parziali e ...

Manovra - l'allarme di Fitch : 'Rischi considerevoli'. Di Maio : 'Bocciatura ci fa piacere' : 'I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano' dell'Italia, fa sapere l'agenzia. 'La nostra prossima revisione ...

Bocciatura Def - Tria difende le previsioni : Manovra da 36 - 7 mld : Dopo la Bocciatura delle previsioni macroeconomiche contenute nel Def da parte dell’ufficio parlamentare di bilancio, Tria è tornato oggi alla Camera a difendere le stime del Governo e ad annunciare i primi dettagli della Manovra 2019, confermando a spada tratta i numeri della legge di bilancio, le misure, incurante dei moniti dell’Upb, del Fondo monetario internazionale, di Bankitalia. Per Tria, l’attuale volatilità dei mercati non deve ...

Manovra - bocciatura per il Def Di Maio-Salvini : "Andiamo avanti" : Def, il premier Conte: "La Manovra non cambia, si rafforza con il piano di investimenti per il Paese", spiega dopo che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola "eccessivamente ottimistica". Lo ha sottolineato il presidente, Giuseppe Pisauro, in audizione alle Commissioni Bilancio. Dall'aumento dello spread registrato ...

Def - doppia bocciatura. Di Maio e Salvini : Manovra non cambia - andiamo avanti : Secondo il vicedirettore generale di Bankitalia Luigi Federico Signorini, il reddito di cittadinanza e gli sgravi fiscali hanno impatti modesti e graduali sulla crescita del Pil...

